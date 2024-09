Découvrez avec nous le Shuffleboard

Il est un peu plus de 18h, la journée de boulot est derrière moi. Sans être particulièrement éreinté, je rentre chez moi d’un pas lent. Mais ce soir, il y a un programme différent : direction Boom Boom Villette, à l’est de Paris, pour découvrir le Shuffleboard, en compagnie de quelques amis. Après tout, puisque nous y avons été invités, ça ne coûte rien d’essayer, à part un peu de temps.

Les bars à jeux, vous en avez sûrement déjà entendu parler. Souvent, on imagine des lieux où l’on sirote un verre tout en piochant dans une étagère remplie de jeux de société. Mais ce soir, ce n’est pas tout à fait le même concept. Ici, pas de Monopoly, de Uno ou de Skyjo, mais des tables longues et intrigantes qui s’étendent devant nous. On nous explique rapidement : bienvenue dans l’univers du Shuffleboard, un jeu qui remonte au 16ème siècle. Une sorte de mélange entre le curling, la pétanque et le bowling.

Devant nous, une table de près de 7 mètres de long sur un demi mètre de large, avec une surface lisse et des fossés tout autour. Aux extrémités, des zones marquées de 1 à 4. Le principe est simple : deux équipes, jusqu’à 4 joueurs chacune, s’affrontent en faisant glisser des palais sur la table. Le but est d'amener les palais le plus loin possible sans les faire tomber dans le fossé. Une fois les 8 palais lancés, seuls ceux qui dépassent les autres comptent pour marquer des points. Comme la table est symétrique, une fois les palais ramassés, on peut recommencer dans l’autre sens en continuant d’additionner les points à la manche précédente. Le premier à atteindre 15 points remporte la partie.

Au début, la grande table et le concept peuvent sembler un peu déroutants. Mais très vite, on se prend au jeu. L’ambiance devient vite compétitive et on se surprend à viser de plus en plus précisément. Finalement, la fatigue ressentie à la sortie du boulot s’est évaporée et a laissé place à l’amusement et la détente.