PlatinumGames récupère de Nintendo le contrôle total de la franchise The Wonderful 101

C'est une intéressante découverte que vient de relayer le média VGC en notant le transfert de la propriété intellectuelle de la marque déposée The Wonderful 101 de Nintendo vers le studio Platinum Games, l'enregistrement de ce transfert ayant été déposé le 9 septembre 2024. Au départ, c'est l'utilisateur Reddit Joseki100 qui a repéré un document envoyé à l'Office américain des brevets et des marques au début du mois pour demander le transfert de la marque de Nintendo à Platinum. Le document contient également un lien vers un avis d'enregistrement de cession, daté du 19 août, qui confirme le transfert et la date d'enregistrement du 9 septembre.

Pour rappel, The Wonderful 101 était une exclusivité sur Wii U, développée par PlatinumGames et éditée par Nintendo. Un titre nerveux et utilisant assez bien les possibilités de double écran (TV + Gamepad) même si le succès commercial a été grandement impacté par la faiblesse du marché de la console de Nintendo. Le titre a pu tenter une seconde vie sur la Switch en perdant certaines particularités de gameplay (tout en restant un titre relativement attrayant) mais le jeu a eu plus de mal à garder une bonne visibilité au sein d'une librairie de jeux Switch nettement plus conséquente.

The Wonderful 101: Remastered - Launch Trailer - Nintendo Switch Retrouvez la vidéo sur YouTube

Cela faisait quelques années que nous entendions parler de nouvelles idées pour une éventuelle suite, encore fallait-il que le jeu d'origine montre des ventes suffisamment convaincantes pour se lancer dans cette tâche. Un premier test a été effectué lorsque Nintendo et PlatinumGames ont trouvé un accord pour permettre la sortie du jeu sur d'autres plateformes non Nintendo, en l’occurrence le PC et la PS4. En clair, PlatinumGames devait se débrouiller pour sortir le jeu sans l'aide financière de Nintendo. Et les résultats des ventes ne semblent pas avoir atteint les espoirs.





Des espoirs qui vont être douchés à nouveau lors de la sortie en juin 2023 de The Wonderful One : After School Hero, un petit jeu DLC ayant pris du poids pour devenir un stand-alone, mais qui à nouveau n'a pas performé. Vous pouvez l'obtenir sur l'eShop de votre Switch pour 9,99 €.

The Wonderful One: After School Hero - Official Launch Trailer Retrouvez la vidéo sur YouTube

Hideki Kamiya en 2023 avait apporté quelques précisions concernant les droits entourant la franchise The Wonderful 101 : « Nous ne pouvons pas divulguer les détails du contrat puisqu'une autre société est impliquée, mais PlatinumGames détient les droits d'auteur de The Wonderful 101 : Remastered et The Wonderful One : After School Hero », a-t-il répondu. « C'est tout ce que nous pouvons dire ».





Nintendo ne semblant plus trop croire dans le potentiel de cette franchise et avec le départ de Hideki Kamiya de PlatinumGames fin 2023, les négociations se sont facilitées pour que PlatinumGames puisse récupérer l'intégralité du contrôle de la marque The Wonderful 101, la totale liberté lui étant laissée de poursuivre son développement ou d'en faire ce qu'elle en veut.





PlatinumGames a indiqué son souhait de devenir éditeur à part entière et cette récupération de franchise est peut-être un premier pas pour concrétiser ce projet. A suivre donc !







