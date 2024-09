The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom : De Zelda Maker à une liberté de création sans limite pour les joueurs

On n'est pas passé loin d'un Zelda Maker

Plus de 100 échos pour une liberté totale

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom a connu un parcours de développement fascinant, comme le révèlent Eiji Aonuma et les équipes de Grezzo à l'occasion d'une interview de la série "Ask the developer", dont c'est déjà le volume 13. Eiji Aonuma était en effet accompagné de Tomomi Sano de l'équipe Entertainement Planning & Development Department, Product Group N°3, et de Satoshi Tera, Director chez Grezzo.Dans cette interview, tous trois révèlent que ce nouvel opus de la série devait initialement s’orienter vers un concept de Zelda Maker, en gros on prenait Super Mario Maker et on le transposait dans Zelda. L’idée était de permettre aux joueurs de créer leurs propres donjons en copiant et collant divers éléments du jeu, tels que des portes ou des monstres, pour ensuite les assembler dans un environnement personnalisé. Un concept excitant, mais qui a rapidement évolué.Lors d’une présentation interne, l’équipe de Grezzo a montré à Aonuma cette mécanique clé qu'est la possibilité de copier des objets et des créatures directement depuis le terrain de jeu et de les utiliser immédiatement dans l’aventure. Aonuma a été séduit par cette idée, voyant là un potentiel énorme en mesure d'impacter le gameplay de la série. Ce qui devait être un simple éditeur de donjons s’est alors transformé en une mécanique centrale du jeu, avec la création des "échos".Le concept des échos a pris de l’ampleur au fil du développement, devenant un élément central du gameplay de Echoes of Wisdom. Avec plus de 100 échos différents, les joueurs ont une liberté incroyable pour résoudre des énigmes, explorer le monde ou combattre des ennemis.Chaque écho est une copie d'un objet ou d'une créature trouvée dans le jeu, que les joueurs peuvent utiliser de manière stratégique. Les développeurs ont veillé à ce que chaque écho ait une fonction bien définie, permettant aux joueurs de se souvenir intuitivement du rôle de chacun.L’une des forces du jeu réside dans cette capacité à laisser les joueurs utiliser les échos comme ils l’entendent, dans n’importe quel environnement. Que vous soyez dans les montagnes enneigées ou au cœur d’un volcan, l’écho d’un monstre ou d’un objet peut être utilisé de manière créative pour progresser dans l’aventure.Cette liberté, sans aucune restriction initiale, permet aux joueurs d’explorer toutes les possibilités offertes par les échos, renforçant ainsi l’aspect ludique et expérimental du jeu.Aonuma explique que, lors des premières phases de développement, l’équipe avait envisagé de limiter le nombre d’échos utilisables dans certaines situations pour éviter de déséquilibrer le jeu. Ils ont finalement décidé de lever ces restrictions, offrant aux joueurs une liberté de choix totale. Cela a permis de créer une expérience où chaque joueur peut résoudre les énigmes de manière unique, souvent avec des solutions inattendues, tout en renforçant l’esprit de créativité et de découverte propre à la série Zelda.La notion de "malice" a également été cruciale dans le développement du jeu. Les développeurs voulaient que les joueurs puissent trouver des solutions qui semblent presque "trop ingénieuses" ou qui contournent les mécanismes traditionnels des énigmes. Cette approche rappelle des moments emblématiques de Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom, où les joueurs pouvaient "tricher" pour résoudre certains puzzles. Un phénomène d'autant plus fréquent et parfois aux résultats surprenants dans Tears of the Kingdom.Avec ce jeu, Aonuma et Grezzo proposent une aventure où la liberté et la créativité des joueurs sont au cœur de l'expérience. La mécanique des échos, issue d’un concept de Zelda Maker, s’est transformée en un outil puissant qui redéfinit le gameplay d'un Zelda.Pensez-vous que ce nouveau concept d’échos changera radicalement votre façon de jouer à Zelda ? Partagez votre ressenti sur le contenu de cette interview en commentaire ci-dessous, ou rejoignez-nous sur notre serveur Discord pour en discuter avec la communauté !Ne manquez pas les deux premières parties de cette super interview des développeurs de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, disponible en trois chapitres sur le site de Nintendo :- Chapitre 3 (bientôt disponible)The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom sort exclusivement sur Switch ce jeudi 26 septembre 2024. Vous n'aviez rien prévu de spécial le week-end prochain ?Source : Nintendo UK