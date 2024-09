Test de Legend of Zelda : Echoes of Wisdom : la princesse à l’honneur, une superbe entrée !

Le destin d'Hyrule est entre tes mains... Zelda !

Une vaste et chouette exploration

Les échos : laisser libre cours à son imagination

Le système dispensable d'une transformation en Héros à la tunique verte

Legend of Zelda : Echoes of Wisdom n'est pas une suite d'un des opus précédents. Comme c'est souvent le cas pour les titres de la franchise, il s'agit d'un scénario à part quand bien même on retrouve presque toujours des protagonistes identiques. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir joué aux anciens pour profiter de l'aventure. Mais de quoi parle Legend of Zelda : Echoes of Wisdom ?De mystérieuses fissures ont surgi à travers Hyrule, provoquant la disparition de certains habitants ayant été aspirés à l'intérieur. En début de partie, nous contrôlons un jeune enfant à la tunique verte parti sauver la princesse Zelda. Plus tard, nous apprenons qu'il s'appelle Link. Jusque-là, rien d'anormal, si ce n'est un nombre élevés de cœurs pour un début de partie.Enfin arrivé devant son ennemi qui retient Zelda dans ce qui semble être un cristal, Link engage un combat et semble gagner. Mais voilà que le monstre à tête de sanglier ricane et que le sol tremble. Une mystérieuse faille noire apparaît soudainement et commence à tout engloutir sur son passage. Le héros a tout juste le temps de libérer la princesse prisonnière grâce à son épée, avant de sombrer à son tour dans le néant.Cette fois-ci, c'est Zelda que nous contrôlons et notre première mission est d'échapper à la faille qui ne cesse de grandir. Accompagné d'une étrange fée nommée Tri qui apparaît à nos côtés, nous parvenons à fuir et à rejoindre le château d'Hyrule ainsi que le roi. Mais un nouveau drame survient alors : la disparition de son père et des deux conseillers, tous trois remplacés par d'étranges imposteurs. Ces derniers accusent Zelda de l'apparition des failles et la font enfermer.C'est donc dans les prisons du château que nous commençons réellement notre aventure.La réalité s'impose : nombre de ces failles sont apparues un peu partout en Hyrule, des personnes disparaissent à l’intérieur et il revient désormais à la jeune hylienne de les refermer. Un scénario très bien ficelé pour permettre à notre jeune princesse de partir à l'aventure !Pour l'aider dans sa quête, la petite fée Tri lui fabrique un sceptre qui lui permet de créer des échos de divers éléments présents sur sa route, système dont nous parlerons plus tard dans une partie dédiée. Tri suit Zelda durant cette grande aventure après lui avoir expliqué que seuls lui et ses amis sont capables de refermer les failles. Malheureusement, ses congénères ont eux aussi mystérieusement disparu. Il faut donc les retrouver afin qu'ils puissent, avec Tri, accomplir leur devoir.Remarquons ici que, durant toutes les conversations, Zelda ne parle pas du tout, comme Link dans les anciens titres.C'est maintenant à la princesse qu'il revient de sauver tout Hyrule ainsi que les habitants, de ces nombreuses failles qui menacent toute vie.Comme évoqué plus haut, nous ne sommes pas dépaysés du côté de la direction artistique puisque Nintendo a choisi de reprendre les graphismes du remake de Legend of Zelda Link Awakening sorti en 2019. Nous évoluons donc dans un monde très coloré et chibi avec des personnages au design rondouillard, faisant penser à un dessin animé pour enfant. On s’éloigne totalement du style de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Une DA adorable mais qui risque aussi de ne pas être au goût de tous.Côté découverte, la carte d'Hyrule est assez vaste et nous retrouvons des lieux que beaucoup connaissent déjà. Entièrement cachée au début, elle se dévoile au fur et à mesure que nous avançons. L’exploration n’est pas linéaire, nous sommes entièrement libres de nous balader comme bon nous semble.En plus de la quête principale, nous sommes amenés tout au long de l’histoire à discuter avec diverses personnages qui nous demandent notre aide sous forme de missions secondaires. Nous ne montons pas de niveau mais nous gagnons généralement des ingrédients ou objets utiles à notre aventure.A quoi servent les ingrédients que nous gagnons ou que nous trouvons un peu partout dans le jeu ? A préparer des boissons aux diverses propriétés : nous redonner un certain nombre de cœurs, nous octroyer plus de force, d’endurance de résistance etc. Ces breuvages appelés smoothies, sont fabriqués chez les Pestes marchandes si on leur amène les ingrédients nécessaires. A partir de là, nous pouvons tout tester et créer de nouvelles recettes qui fonctionnent très bien… et d’autres beaucoup moins bien... Nintendo a bien sûr repris ici le système de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, en changeant juste le nom : à la place de plats cuisinés, nous avons des smoothies.Mais les smoothies ne sont pas les seuls à nous redonner de la vie. Comme pour quasiment tous les autres jeux de la licence, on peut trouver des petites fées à mettre dans un bocal, qui nous ressuscitent en cas de mort.Au fur et à mesure que la carte se découvre, nous tombons aussi régulièrement sur des grandes pierres à activer, des balises, qui nous permettent de nous téléporter vers d’autres afin d'éviter de longs allers-retours.Comme nous contrôlons Zelda qui n’est pas censée posséder d’armes mis à part le sceptre de Tri, le jeu a des allures d’infiltration puisqu’il nous faut de temps en temps traverser un endroit sans se faire repérer. A cela s’ajoutent les multitudes d’énigmes habituelles à résoudre comme tout bon Legend of Zelda qui se respecte. Ces casse-têtes trouvent leur solution grâce aux échos dont nous détaillerons l’utilité plus bas, mais également grâce à l’aide directe de Tri. En effet, l’étrange petite fée donne à Zelda l’opportunité de manipuler des objets à distance, comme déplacer un trop gros rocher par exemple ou débloquer un objet coincé. Il est même possible de s’attacher à un élément mouvant du décor pour se déplacer en fonction de ses mouvements.Zelda peut également s’équiper d’objets lui octroyant des bonus. Au début du jeu, elle ne peut en mettre qu’un seul mais la capacité de port augmente petit à petit, moyennant des rubis, la monnaies habituelle de la licence.Enfin, nous avons l’intérieur des grandes failles, aussi appelées Néant, à explorer et à refermer grâce à Tri et ses amis. Ces endroits ne sont ni plus ni moins que les donjons habituels que l’on retrouve dans tous les Legend of Zelda où nous devons résoudre une succession d’énigmes pour en venir à bout avec un boss à la fin de chaque. On découvre très vite qu’il existe une multitude de solutions à un seul problème, grâce aux échos dont nous pouvons enfin parler maintenant.Nous l'avons dit en introduction, les connaisseurs de la licence sont habitués à contrôler Link avec tout un panel d'armes et d'outils divers et variés que ce soit épée, arc, bombe, grappin etc. Zelda n'a pas tout cet attirail avec elle, juste le sceptre que Tri lui a offert et qui s'avère extrêmement utile. En effet, il permet de mémoriser certains objets ou êtres vivants et d'en faire des répliques, que l'on appelle aussi des échos. Cela peut être par exemple des tables, des lits, des chauves-souris, des serpents etc.On ne peut en reproduire qu'un nombre limité de chaque car la quantité de copies dépend de son coût et des pouvoirs que Tri est capable d'accorder au sceptre. Par exemple, en début de partie, nous pouvons dupliquer trois caisses. Si on essaye d'en faire une quatrième, la première disparaît automatiquement. Pourquoi ? Car son coût n'est pas élevé et que Tri n'est que niveau 1. Mais il est amené à évoluer au fil de l'histoire. De fait, le nombre d'échos augmente également. Il est possible de mémoriser presque tout et n'importe quoi tout au long du jeu. Et nous en retrouvons la liste dans une encyclopédie consultable dans le menu principal.Vous saisissez le principe ? Alors à partir de là, imaginez tout ce que vous pouvez faire avec les objets mémorisés ! Tous les échos que vous pouvez produire ! Zelda n'a pas d'armes ? Eh bien créez l'écho d'un ou plusieurs monstres qui combattent à votre place. Vous êtes au milieu de nulle part, vous manquez de cœurs et n'avez pas de smoothies ni de fées dans un bocal pour en récupérer ? Faites apparaître l'écho d'un lit et allongez-vous dessus pour récupérer votre vie. Utilisez plusieurs petites tables pour grimper vers des endroits inaccessibles etc. Ce ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres pour arriver au bout de l'histoire.En cela, le jeu reprend quasiment le même principe que son prédécesseur, Tears of the Kingdom mis à part que les possibilités sont bien plus limitées. Cela signifie qu'il n'existe pas qu'une seule solution à la résolution d'une énigme mais bien une multitude. Ça peut même être de la manière la plus improbable qui soit. Laissons parler notre imagination.Ce système déjà très chouette, reste malgré tout très perfectible. En effet, comme on peut mémoriser un très grand nombre d'objets à répliquer, beaucoup trop sans doute, ça en devient rapidement bordélique. On finit par ne plus savoir quoi faire de tout ça et une bonne moitié pourrait même s'avérer totalement inutile pour notre aventure. On aurait également aimé un système de tri bien plus précis que celui qui nous est proposé, pour pouvoir trouver très rapidement l'écho désiré. Plus encore si on doit chercher alors que des ennemis nous font face.Parlons enfin d'un autre mode qui aurait pu être accessoire : la possibilité de se transformer temporairement en Link...Dans ce nouveau Legend of Zelda, nous contrôlons la princesse pour la toute première fois. Et contrairement à Link, elle n'est pas censée avoir les mêmes compétences guerrières que lui. Donc, pas d'épée, d'arc ni de bouclier. Normalement. C'est logique d'ailleurs.Cependant, nous avons ici le droit à une transformation temporaire de Zelda en Link avec toutes ses capacités de combat. On parle ici de ses aptitudes à l’épée et à l’arc par exemple. En haut à gauche de l’écran, nous avons une barre d’énergie bleue qui, dès qu’elle est pleine, nous permet de nous changer en Link et de combattre les monstres alentours comme le ferait le vrai. Une fois vide, nous redevenons la princesse et nous devons récupérer des petits orbes transparents sur les monstres vaincus pour remplir à nouveau la jauge.Alors certes, la métamorphose ne dure pas très longtemps car ça consomme de l’énergie rapidement mais nous avons la possibilité d’améliorer la barre d’énergie, afin que la transformation dure plus longtemps, ou d’améliorer la force des armes de Link. Il nous faut pour ce faire, récupérer des Fragments de puissance que nous pouvons trouver un peu partout dans Hyrule ou sur certains boss. Au début, cela ne coûte que cinq fragments par amélioration puis au fur et à mesure, la quantité nécessaire augmente de plus en plus.Ce n’est donc pas forcément très aisé de se battre uniquement sous forme de Link mais on aurait préféré que cette option ne soit même pas présente. Puisqu’on nous donne l’opportunité de faire l’aventure entièrement avec Zelda qui doit sauver Hyrule ET Link, pour quelle raison rajouter cette possibilité puisque lors de ces phases de transformation, le gameplay routinier reprend sa place ? C’est dommage que Nintendo retombe dans cette facilité alors qu’au final, les pouvoirs du sceptre et les capacités de Tri sont amplement suffisantes. Cela obligeait à un peu plus de réflexion pour battre les ennemis. Le fait de pouvoir nous transformer en Link facilite un peu trop la tâche et nous permet presque de vaincre les monstres sans réfléchir…On aurait préféré incarner EXCLUSIVEMENT Zelda et se servir uniquement de ce qui nous entoure dans l’environnement pour avancer dans l’histoire.Après, ça reste un détail qu’il nous fallait tout même soulever, car c’est vraiment dommage, mais cela n’enlève fort heureusement pas l’excellente expérience de jeu dans sa globalité.Ce test a été réalisé grâce à une version transmise par le service de presse de Nintendo. Nous remercions infiniment Nintendo de nous avoir permis de découvrir ainsi The Legend of Zelda : Echos of Wisdom en avant-première pour vous proposer ce test !