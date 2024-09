Test de Grapple Dogs: Cosmic Canines : un jeu qui a du chien

Le monde est en danger !

Bien armer son chien…

Sauver le monde !

L’intrigue de ce titre tient en quelques lignes, mais ce n’est vraiment pas le plus important. Vous devez sauver le cosmos et pour cela, récupérer des fragments d’un joyau brisé et tombé entre les mauvaises mains. Bien entendu, ces fragments se trouvent au bout de différents “mondes” composés de plusieurs niveaux et il vous faudra faire preuve de dextérité et d’un certain sens du timing si vous voulez réussir à les obtenir.Au programme, ce n’est pas un mais bien deux personnages que vous allez pouvoir contrôler, en fonction des niveaux. Ce n’est en effet pas vous qui allez décider de si vous incarnez Pablo ou Luna. Tous deux ont des spécificités différentes, des niveaux attribués et même des niveaux bonus dédiés. En effet, Pablo et Luna disposent de pouvoirs et capacités différentes qu’il va falloir apprivoiser si vous voulez avancer.Qui dit deux personnages jouables dit deux types de gameplay. Si la base des touches sera toujours la même entre Pablo et Luna, il existe des différences notables. Pablo peut écraser ses ennemis d’un seul saut et glisser au sol (ce qui permet aussi de donner un coup) ; tandis que Luna dispose d’un dash et d’un flingue. Cependant, tous deux peuvent sauter avec B et utiliser un grappin, de quoi s’accrocher et se balancer pour aller plus loin.Mais comme nous vous l’avons déjà dit : vous ne pouvez pas choisir qui vous allez contrôler. Il faut donc maîtriser les deux types de gameplay et ne surtout pas vous emmêler les pinceaux si vous voulez vaincre. Une fois les tutoriels passés, permettant de commencer à prendre en main Pablo et Luna, vous découvrez le Hub de ce monde. Vous naviguez à l’intérieur d’un univers avec un bâteau, pouvez avec la touche - ouvrir la boutique et débloquer quelques améliorations et beaucoup de cosmétiques. Sur cet écran de navigation, en déplacement libre, vous avez différents arrêts, différents niveaux que vous pouvez sélectionner.Les niveaux bonus sont des défis. Détruire un nombre défini de cibles avec Luna, récolter tant de fruits avec Pablo, gagner un défi contre la montre sur un circuit donné… Tous vont mettre vos talents à l’épreuve. Ils vous apporteront aussi différentes récompenses, nécessaires à votre avancement, ou non, selon les cas.Les niveaux à traverser varient en termes de difficulté : certains ne demandent que de récupérer un certain nombre de clés pour débloquer une porte et avancer ; d’autres vous demandent d’utiliser des pouvoirs bonus, comme celui de l’électricité ou de la végétation pour diversifier les séquences de gameplay. Tous contiennent trois types de ressources : les fruits (équivalent des pièces dans d’autres jeux de plateformes 2D, disponible un peu partout), les “médailles” (faute d’autre nom, il y en a trois par niveaux plus ou moins cachées), et les coffres (contenant toujours un cosmétique, il n’y en a qu’un par niveau).Seules les deux premières ressources sont nécessaires pour avancer. Les fruits car lorsque vous mourez, vous devez en dépenser pour revenir. Les médailles car ce sont elles qui débloquent les zones suivantes. C’est d’ailleurs pour récolter ces ressources, ouvrir les passages et parvenir au boss final que vous allez effectuer les différents niveaux. Ceux-ci regorgent d’inventivité. Vous aurez des défis musicaux, où des blocs apparaissent et disparaissent en rythme tandis que vous n’êtes qu’une silhouette blanche. Des niveaux en noir et blanc. D’autres avec des portails, jouant avec votre conception de l’espace.Si on peut avoir l’impression que le titre est basé sur la répétition de niveaux, de recherche de médailles et d’autres éléments, Grapple Dogs: Cosmic Canines parvient particulièrement bien à se renouveler, que ce soit au niveau visuel, des défis proposés. L’impression de vitesse de certaines phases est particulièrement bien rendue, notamment grâce à l’utilisation presque instinctive du grappin (ce qui vous sauvera de quelques chutes un peu rude).