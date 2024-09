Nintendo a dans ses cartons un nouveau périphérique sans fil

Nintendo a soumis à l'approbation de la Commission fédérale des communications (FCC) des États-Unis un mystérieux nouvel « appareil sans fil » qui ne semble pas être lié à la prochaine console Switch. S’il intrigue, c’est qu’on ne sait pas grand-chose de son futur usage et surtout par le fait que Nintendo est fait une demande de confidentialité jusqu’à la fin mars 2025, soit la fin de l’exercice fiscale en cours.

Que nous indique ce brevet ?

Le périphérique ressemble à un objet compact, de type carré avec des coins courbés lorsqu’on le regarde par en dessous. Il est alimenté par une connexion USB-C. Mais surtout, il est doté d’un radar mmWave, un capteur 24 GHz pour une détection précise de la présence humaine jusqu'à 5 à 9 mètres. Ce type de composant est relativement courant dans des systèmes de sécurité, la gestion intelligente d’éclairage ou la surveillance de personnes et d’animaux, le retrouver au sein d’un produit Nintendo étonne.

Plusieurs possibilités viennent spontanément à l’esprit : un nouveau périphérique pour proposer un nouveau type de gameplay dans un jeu avec détection de gestes, comme un one Shot à la Ring Fit ou une Wii Balance Board. On pense aussi aux travaux de Nintendo autour de son programme Quality Of Life, jamais officiellement abandonné mais dont on n’a plus d’échos depuis le lancement de la Switch. On se souvient de recherches autour d’un périphérique qui étudiait la qualité du sommeil (module de surveillance de la respiration du sommeil), peut-être que ce périphérique pourrait être une nouvelle proposition ?





La demande de confidentialité de Nintendo indique simplement que les détails de l'appareil « contiennent des informations techniques que nous considérons comme des secrets commerciaux et des droits de propriété. Si elles étaient rendues publiques, ces informations pourraient être utilisées au détriment du demandeur sur le marché ».





Évidemment, un silence radio jusqu’à fin mars 2025 peut faire croire à un périphérique à destination de la Switch 2. Cependant, à moins d’une volonté de brouiller les pistes, le code produit de l'appareil (CLO-001) semble indiquer un produit Nintendo distinct, les périphériques pour la Switch 2 aurait un numéro de produit plus élevé que 001. A ce jour, ce code produit ne semble avoir aucun lien avec une autre gamme d'appareils Nintendo sortie à ce jour.