Les sorties Nintendo Switch de septembre 2024 : Notre guide des jeux à ne pas manquer à la rentrée

Ace Attorney Investigations Collection - Bande-annonce de présentation

The Plucky Squire – Sneak Peek Trailer – Nintendo Switch

Disney Epic Mickey: Rebrushed - Announcement Trailer - Nintendo Switch

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom - Sortie le 26 septembre (Nintendo Switch)

Pour couvrir davantage de titres, ce dossier est divisé en 2 parties : Les jeux attendus par la rédaction (vive la Sélection PN !) et les titres à surveiller pour le mois de septembre 2024.Oubliez les "objections" de Phoenix Wright pour découvrir les enquêtes du procureur Benjamin Hunter avec Ace Attorney Investigations Collection Vous incarnez Benjamin Hunter, un jeune et brillant procureur. En quête de vérité dans ses enquêtes, vous quittez le tribunal afin d'examiner les scènes de crime, rechercher des preuves et interroger les suspects et témoins. Avec votre sens de la déduction, vous pourrez résoudre les affaires et coincer les véritables coupables.Sortis sur DS en 2009 et 2011 au Japon, Ace Attorney Investigations : Benjamin Hunter et Ace Attorney Investigations 2 : Le Pari du Procureur se permettent une réédition HD. En plus de découvrir pour la première fois en français les aventures de Benjamin Hunter, Capcom propose des graphismes HD, des améliorations ergonomiques, un musée et des nouvelles musiques. Si vous êtes nostalgiques de cette époque, vous pourrez découvrir les aventures du procureur en style pixélisé.Il est temps que la vérité éclate ! Ace Attorney Investigations Collection sera disponible dès le 6 septembre sur toutes les plateformes, y compris la Switch. Une démo gratuite vous permettant de découvrir le 1er épisode de chaque jeu est déjà disponible sur le Nintendo EShop. Dévoilé il y a plusieurs années, The Plucky Squire (Le Vaillant Petit Page en français) s'apprête à faire sa sortie sur Switch.Il était une fois, un livre de contes dans lequel Laius et ses amis vivent des aventures magiques. Cependant, le méchant Ragecuite découvre son destin et arrive à faire sortir le héros Laius du livre. L'histoire est donc bouleversé à jamais ! Si le héros veut sauver ses amis et son monde, vous devrez découvrir comment influencer l'histoire en dehors du livre via des défis.Edité par Devolver, The Plucky Squire est un des jeux qui suscite le plus d'attente auprès des joueurs. Gameplay varié, histoire simple mais ingénieuse, et personnages attachants, le titre a tout pour plaire. Passant de la 2D à la 3D (du livre à la chambre), vous devrez résoudre des casse-tête, boxer avec des blaireaux, voler avec un réacteur dorsal ou encore découvrir une myriade de petits défis amusants et surprenants.Est ce que ce monde aura le droit à son happy ending ? Réponse avec la sortie numérique de The Plucky Squire le 17 septembre sur toutes les plateformes. Une version physique est également en préparation pour février 2025. La souris très célèbre de Disney revient avec son pinceau magique dans le remake : Disney Epic Mickey : RebrushedSuite à un enchainement de situation, Mickey Mouse se retrouve aspirer dans un monde de désolation et vidé de couleurs. Armé d'un pinceau magique, la souris va devoir restaurer l'harmonie et la beauté dans ce monde s'il veut retourner dans le sien. Il fera également la rencontre de personnages oubliés de Disney comme Oswald le lapin.Sorti à l'origine sur Wii, Disney Epic Mickey: Rebrushed vous proposera (de nouveau) de découvrir cette aventure particulière de Mickey. Des graphismes améliorés et de nouvelles compétences de déplacement sont au rendez-vous dans cette réédition de ce jeu d'aventure/plateforme en 3D.Est ce que Mickey sera le héros épique qui sauvera ce monde ? Disney Epic Mickey: Rebrushed est annoncé pour le 24 septembre sur les consoles actuelles dont celle de Nintendo. Une édition collector comprenant une figurine et des goodies sera également disponible. Le retour de Link est enfin arrivé ... enfin pas tout à fait ! C'est au tour de la Princesse Zelda de prendre son courage à 2 mains avec de sauver le Royaume d'Hyrule dans The Legend of Zelda : Echoes of WisdomAlors que Link a retrouvé la princesse Zelda, d'étranges failles font leurs apparitions dans le royaume et aspire le héros. C'est au tour de la princesse de sauver et rétablir son royaume. Pour l'aider dans sa mission, elle pourra compter sur la mystérieuse fée Tri et son sceptre. Cet objet très particulier permet de créer des reproductions appelés Echos qui seront utiles pour résoudre des énigmes, parcourir Hyrule ou combattre les ennemis. Il vous donnera également le pouvoir Synchronisation, qui permet aux objets de suivre les mouvements de Zelda. Mais attention, parcourir Hyrule et ses failles ne seront pas choses aisées même pour une princesse.Après The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, il est temps de revenir en terres d'Hyrule afin de sauver le royaume. Reprenant le style graphique de The Legend of Zelda : Link's Awakening, vous incarnez pour la première fois de la série la princesse Zelda. Pas de Master Sword dans cet opus mais le Sceptre de Tri qui vous donnera l'occasion de dupliquer des objets, ennemis ou rocher par exemple. Il ne s'agit pas du seul pouvoir du sceptre et nuls doutes que vous débloquerez de nouvelles aptitudes au fur et à mesure de votre aventure. Vous l'avez compris, votre manière de jouer vous sera propre et dépendra de votre style d'appréhender le monde. Lors de vos aventures dans le Monde du Néant, vous découvrirez la raison de ses failles, parcourrez des donjons, affronterez des boss et pourrez également vous servir d'une épée. Bonus : les amiibo des personnages de la série sont compatibles et permettront de débloquer des objets et des couleurs de tenues Link et le Royaume d'Hyrule ont besoin de votre aide ! The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom est disponible le 26 septembre en exclusivité sur Nintendo Switch. Cependant, si vous ne trouverez pas votre bonheur dans cette liste, vous pourrez vous essayer à d'autre titre.Vous êtes fan de sport, rien de tel que l'édition annuelle du jeu de basket(6 septembre) et celle du jeu de foot(27 septembre) tout comme la compilation de sport déjantée avec Bugs Bunny et ses amis dans(27 septembre) pour vous divertir.Pour vous le jeu vidéo rime avec aventure très spéciale, Septembre rimera alors avec la sortie physique du hypnotique(13 septembre), celle du jeu de carte stratégique(17 septembre), celle de la découverte avec(20 septembre), ou encore celle du très spécial et iconique(20 septembre).Si vous préférez l'action/aventure, le metroidvania sans pitié en version physique(13 septembre), la blonde armée de sa tronçonneuse(25 septembre), ou le style pixel art d'(27 septembre) vous combleront. Tandis que le jeu d'énigme en version physique de(6 septembre), celui de stratégie(26 septembre) et celui de gestion(30 septembre) vous proposeront une autre expérience de jeu.