The Plucky Squire fait parler de lui !

The Plucky Squire - Gameplay Trailer - Nintendo Switch 25/05/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Les premières images du trailer révélées l'année dernière lors du Summer Game Fest n'étaient pas passées inaperçues. D'abord présenté comme un jeu 2D à la direction artistique chatoyante rappelant nos livres d'enfants, il retenait déjà toute notre attention. Mais quelle surprise de voir ce petit héros bondir hors de son livre à la fin heureuse et découvrir un tout nouveau monde en 3D, dans ce qui semble être une chambre d'enfant.On y suit les aventures magiques de Jot et de ses amis, personnages d'un livre pour enfant, qui se retrouvent expulsés des pages de l'histoire par le méchant Humgrump. Ne voyant pas d'issue où la victoire lui appartiendrait, il décide de se débarrasser d'eux afin de changer définitivement le dénouement de ce conte. Jot est alors contraint de surmonter de nouveaux challenges dans ce monde tridimensionnel dont il ne sait rien afin de sauver ses amis du sort terrible que leur réserve Humgrump et rétablir la fin heureuse de l'histoire.Passez de la 2D à la 3D dans ce jeu action aventure bordé de souvenirs d'enfances, en résolvant des puzzles, en volant avec un jetpack ou encore d'autres mini-challenges surprises.Développé par All Possible Futures, dont c'est le premier titre, une fenêtre de sortie se dessine enfin avec la confirmation de son arrivée en 2023. En somme, plus que quelques mois de patience avant de pouvoir embarquer dans ce monde magique qui promet un gameplay innovant et des mécaniques qui marquent les esprits. C'est bien entendu Devolver qui se cache derrière l'édition du titre qui, comme à son habitude, a le chic pour dégoter les meilleures pépites indépendantes.