Embracer voit sa valeur boursière s'effondrer après l'échec d'un partenariat de 2 milliards de dollars

Embracer Group, l'entreprise désormais propriétaire de séries de jeux vidéo populaires telles que Borderlands, Tomb Raider et The Lord of the Rings, a vu sa valeur boursière s'effondrer de plus de 40% mercredi, suite à l'échec d'un partenariat stratégique de 2 milliards de dollars.Depuis plusieurs années, Embracer Group a réalisé des acquisitions spectaculaires à un rythme étourdissant, aspirant sur le marché du jeu vidéo des séries de jeux classiques et d'entreprises aussi bien développeurs qu'éditeurs de jeux vidéo.Cependant, ces derniers mois, le rythme a marqué le pas et en 2023, le cours de l'action a souffert de cette situation pleine d'incertitude. Ce mercredi, le cours a finalement dégringolé, les chutes de 40% en une seule journée sont assez rares pour être soulignées.Embracer a publié un communiqué sur la situation :La cause de cet effondrement réside donc dans l'échec d'un partenariat potentiellement révolutionnaire pour le groupe. Embracer avait entamé des négociations en octobre 2022 pour un accord qui lui aurait permis de dégager plus de 2 milliards de dollars de revenus contractuels de développement, sur une période de six ans. Cependant, les négociations ont pris beaucoup plus de temps que prévu et malgré un engagement verbal, l'accord a échoué la nuit dernière.Tous les documents étaient finalisés et prêts à être signés hier. Embracer avait demandé l'exécution de l'accord avant l'annonce de ses résultats du quatrième trimestre. Cependant, tard dans la nuit, la contrepartie a communiqué une réponse négative. Cette décision a pris par surprise la direction et le conseil d'administration d'Embracer.En raison de cet échec et de résultats nettement révisés à la baisse, le cours de l'action a chuté de plus de 45% au moment de l'écriture de cet article. Il n'y a pas eu de précision sur l'identité de la contrepartie dans cet accord manqué, mais certains spéculent qu'il pourrait s'agir de la franchise Star Wars, une hypothèse soutenue par le fait que le PDG d'Embracer évite de répondre directement lorsqu'on l'interroge sur l'état d'avancement du remake de Star Wars KOTOR.Embracer Group est la maison-mère d'éditeurs et de studions dont les jeux sortent régulièrement sur Switch comme THQ Nordic et Plaion pour ne citer que ces deux-là.Source : Gamereactor et Embracer