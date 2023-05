Une mise à jour "Swan Song" pour Rogue Legacy 2

Rogue Legacy 2 - The Swan Song Update 24/05/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Sorti en 2022 sur consoles, Rogue Legacy 2 a aujourd'hui le droit à une mise à jour majeur. Intitulée "Swan Song", cette mise à jour en forme de chant du cygne vient apporter plusieurs nouveaux modes de jeu et un tas de correctifs au roguelike de Cellar Door Games.Parmi ces nouveautés, plusieurs modes spéciaux dont le mode "Thanatophobia" qui vous challenge à terminer le jeu en moins de 15 vies. Le mode "True Rogue" rapproche Rogue Legacy d'un jeu Rogue plus classique avec une part d'aléatoire encore plus grande.A cela s'ajoutent une centaine de correctifs et d'ajustements et vous obtenez une bonne grosse mise à jour disponible dès à présent.Voici le trailer de cette mise à jour :Rogue Legacy 2 est disponible sur le Nintendo eShop de la Switch.