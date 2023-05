Days of Doom : le RPG tactique post-apocalyptique d'Atari arrive sur Nintendo Switch en 2023

Un art dessiné à la main et animé qui donne vie à la vision excentrique de l'apocalypse.

Days of Doom - Announcement Trailer 25/05/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Atari, en collaboration avec le développeur SneakyBox, a annoncé l'arrivée de Days of Doom sur Nintendo Switch. Ce RPG tactique roguelite post-apocalyptique est prévu pour une sortie dans le courant de l'année 2023.Days of Doom se déroule dans un monde post-apocalyptique "non conventionnel", plein de "personnages excentriques et d'ennemis inattendus". Le jeu propose un "combat intense et engageant dans un décor vibrant et sinistre", dixit le communiqué d'annonce du jeu. Les joueurs seront amenés à naviguer dans un paysage dévasté, à gérer des ressources précieuses et à élaborer des tactiques pour déjouer les hordes de morts-vivants et d'autres adversaires menaçants.Le jeu met l'accent sur la maîtrise du combat au tour par tour. Chaque classe de personnage possède des capacités uniques qui, lorsqu'elles sont habilement utilisées, peuvent renverser le cours de la bataille. Par exemple, le Pyro peut enflammer les ennemis pour des dégâts continus, tandis que le duo Hydromancer et Thrasher peut surprendre les ennemis avec des attaques aquatiques et des surprises électrisantes.Days of Doom offre une expérience de jeu unique à chaque partie grâce à son paysage généré de manière procédurale et à l'imprévisibilité des rencontres ennemies. Les joueurs peuvent s'attendre à des défis constants et à des surprises sans fin.Parmi les principales caractéristiques du jeu, on retrouve :Une progression roguelite signifie que chaque partie est unique, mais que vous pouvez améliorer de manière permanente des statistiques comme la taille du groupe et la vitesse d'accumulation des ressources à votre disposition.Atari a également publié la première bande-annonce de Days of Doom, nous donnant un aperçu de ce qui nous attend :Il ne nous reste plus qu'à prendre rendez-vous pour la sortie du jeu, prévue pour le courant de l'année 2023.Sources : Nintendo Everything Gematsu , Communiqué de presse.