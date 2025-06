James Bond revient en 2026 : 007 First Light confirmé sur Nintendo Switch 2

007 First Light - Announcement Trailer - Nintendo Switch 2 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un Bond plus jeune, mais pas encore double zéro

007 First Light n’aura pas attendu longtemps avant de s’illustrer sur Nintendo Switch 2. Alors que le jeu avait été officialisé il y a quelques semaines lors du State of Play de PlayStation, Nintendo of America vient de publier une nouvelle bande annonce confirmant son arrivée sur la future console hybride de Big N. Le voici désormais dans le collimateur des fans de GoldenEye et autres amateurs d’espionnage vidéoludique.Développé par IO Interactive, le studio derrière la franchise Hitman, 007 First Light met en scène un James Bond à ses débuts, encore loin du statut d’agent 007. Le jeu se présente comme un récit d’origine, inspiré directement des romans d’Ian Fleming plutôt que des adaptations cinématographiques. Jonathan Lacaille, responsable de la franchise chez IO, a précisé dans une interview avec Stephen Totilo de la newsletter The Game Files que leur Bond est âgé de 26 ans, issu de l’armée de l’air, et pas encore autorisé à tuer. Pourtant, la bande annonce ne cache pas quelques séquences musclées où les balles fusent, laissant entendre une approche classique de la fameuse licence !Pour l’instant, peu de détails ont filtré sur le gameplay ou l’identité des personnages secondaires, mais IO Interactive promet une relecture des figures emblématiques comme M, Q ou Moneypenny, adaptées à cette version plus jeune de Bond et ce sont d'ailleurs ces personnages que l'on voit dans la bande-annonce disponible plus haut.Aucune mention d'un mode multijoueur comme nous l'avions dans GoldenEye : 007 First Light sera une aventure solo, fidèle au style du studio danois. En attendant plus d’infos cet été, cette nouvelle bande annonce vient rappeler que l’espion britannique s’apprête à faire son retour sur une console Nintendo, plus de dix ans après sa dernière apparition majeure, et ce même si nous avions pu avoir la version Goldeneye 007 sur la console virtuelle Nintendo 64 Un tel jeu d'action nous réjouit et il nous tarde d'être en 2026 pour le découvrir. Et vous, que pensez-vous de ce nouveau James Bond version Next Gen ? Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord