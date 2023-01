Goldeneye 007 maintenant disponible : quelques infos autour du jeu culte de la N64

Utilisez la discrétion ou la force pour accomplir votre mission dans GoldenEye 007, maintenant disponible dans le catalogue Nintendo 64 de l'abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel.



Le voyage pour obtenir GoldenEye 007 sur Xbox a été long, c'est génial de pouvoir enfin le proposer sur Xbox et @XboxGamePass. Ce classique de @RareLtd sortira également sur #NintendoSwitch [avec] @NintendoAmerica, quelle que soit la façon dont vous décidez d'y jouer, c'est un classique qui vaut la peine d'être joué.

Rare Replay -The Making of GoldenEye 007 (Leaked video)

it's so bizarre that the Goldeneye pause music has developed a life of its own, something that took me 20 mins to write and I didn't have a clue what I was doing. Constantly on the phone to @norgans because I'd broken something or couldn't understand what was going on! — Grant Kirkhope (@grantkirkhope) January 25, 2023

Difficile de passer à côté de l'information de la semaine sur Nintendo Switch : Goldeneye 007, le FPS culte de Rare paru sur Nintendo 64, est disponible sur la console virtuelle N64 de la Switch, disponible à tous les abonnés au Nintendo Switch Online ayant souscrit à l'optionnel Pack Additionnel.Mercredi, Nintendo a annoncé la sortie de Goldeneye 007 pour le vendredi 27 janvier 2023. Un vrai événement depuis l'annonce de l'arrivée du jeu, faite lors du Nintendo Direct du 13 septembre dernier , alors sans date de sortie précise. Tout récemment, on avait pressenti que quelque chose se tramait , une fois n'est pas coutume il fallait accorder un peu de crédit à la rumeur !En arrivant sur la console virtuelle de la N64 sur Switch, Goldeneye bénéficie de quelques ajouts très intéressants, le premier étant la possibilité de jouer en ligne avec 3 autres joueurs. Dans la version originale, il n'était possible de jouer qu'en multi local, autant dire que c'est une révolution ! Le second qu'on soulignera est la possibilité de sauvegarder sa partie pour la reprendre à tout instant.La Xbox qui accueille elle aussi le jeu ce week-end n'a certes pas ce mode multijoueur en ligne, par contre la version bénéficie de graphismes upscalés (résolution 16/9 et support UltraHD 4K) de façon à gagner un peu en... modernité.La chaîne GameXplain a pris le temps de faire un comparatif entre la version Switch et la version Xbox pour permettre aux joueurs de se faire une idée du support sur lequel ils préféreront sauver le monde, 25 ans après le jeu original sur N64 :Le responsable de Xbox, Phil Spencer, a déclaré sur Twitter que ça n'avait pas été une mince affaire que de pouvoir proposer le titre :A l'occasion de la sortie du jeu cette semaine, un documentaire inachevé est apparu sur YouTube, dans lequel Rare rapportait quelques anecdotes et faits concernant le développement du jeu. Dans "The making of GoldenEye 007", en 2015, Rare expliquait qu'il espérait un jour pouvoir aller au-delà des problèmes de droits autour du jeu pour permettre au titre de sortir à nouveau.Vous pouvez regarder ce documentaire, en anglais, via ce lecteur vidéo :On aura peut-être l'occasion prochainement de vous parler de cette version NSO de Goldeneye 007 sur PN, mais d'autres sites ont déjà eu l'occasion de tester les deux versions pour se faire une petite idée. Si l'on en croit Polygon.com , les commandes sont meilleures sur Xbox que sur Switch, pour la simple et bonne raison que "Nintendo n'a pas ajouté les contrôles des FPS modernes pour ce portage du classique de Rare". Quand authenticité et soif de modernité se confrontent, on risque là d'avoir matière à discuter dans notre canal #débats sur notre serveur Discord On a pu aussi cette semaine lire quelques articles concernant les musiques du jeu. Celle que l'on retiendra concerne la musique de pause du jeu : Grant Kirkhope a indiqué sur Twitter qu'il ne lui avait pas fallu plus de 20 minutes pour la composer. C'est toujours incroyable de penser que des mélodies aussi iconiques aient pu être écrites en si peu de temps. Du génie !Goldeneye 007 vous donne rendez-vous dès maintenant. N'oubliez pas que pour lancer le jeu, il faudra répondre à quelques conditions : disposer d'un abonnement Nintendo Switch Online, et disposer du Pass Additionnel. Si vous avez eu la chance de pouvoir acheter la manette Nintendo 64 compatible Nintendo Switch proposée sur My Nintendo, vous avez toutes les cartes en main pour jouer comme toute une génération de fans du jeu le fit en 1997 !On vous laisse avec la bande annonce de lancement de Goldeneye 007 sur Switch, proposée sur la chaîne YouTube de Nintendo France :Sources : NintendoLife et là ou encore ici ), GoNintendo