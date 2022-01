Rumeur : GoldenEye 007 bientôt de retour sur Switch et Xbox

here are some achievement pics for the Xbox GoldenEye 007 achievements pic.twitter.com/dHEXgIv4Zv — Wario64 (@Wario64) January 1, 2022

Le nouvel abonnement Switch Online avec la N64 est certainement ce qui permet de débloquer la situation: Microsoft et Nintendo peuvent s'entendre pour pouvoir chacun sortir le jeu, tant qu'ils peuvent convaincre les ayant-droits d'accepter de leur côté. — Oscar Lemaire (@oscarlemaire) January 1, 2022

La nouvelle année vient à peine de commencer qu'elle apporte déjà son lot de rumeurs. Et pas des moindres puisque la rumeur concerne l'un des jeux phares ayant marqué l'univers du jeu vidéo il y a près de 25 ans !C'est le retour de GoldenEye 007 qui va nous tenir en haleine aujourd'hui. Ce ne sera pas la première fois et sans doute pas pour la dernière pour ce jeu Nintendo 64 qui reste idolâtré par beaucoup de joueurs.Retour sur les faits de ces dernières heures : les succès Xbox du jeu GoldenEye 007 sont apparus sur le site de référence TrueAchievements , signe qu'il se trame quelque chose à ce sujet puisque le jeu n'a jamais été disponible sur la console. Ces succès s'accompagnent de quelques images et autres logos, trop de détails pour que cela soit une erreur.A cela s'ajoute que les 2 personnes ayant accompli jusque là ces succès sont 2 employés de chez Rare, en charge du développement du jeu pour Nintendo en 1997 et racheté par Microsoft au début des années 2000.Cela fait plus de 20 ans que l'avenir de GoldenEye 007 est un casse-tête pour les spécialistes du secteur. Oscar Lemaire résume très bien la situation sur Twitter : Nintendo co-détient la licence du jeu avec Rare, donc avec Microsoft. Sans oublier les propriétaires de la marque GoldenEye et de la saga James Bond qui ont sans doute encore leur mot à dire.Le jeu ne peut donc ressortir que si Nintendo et Microsoft se mettent d'accord avec les ayant-droits. Cet accord pourrait ainsi prendre la forme d'une sortie simultanée sur les consoles Xbox et sur Nintendo Switch via notamment le nouvel abonnement Nintendo Switch Online qui inclut désormais les jeux Nintendo 64 !GoldenEye 007 fêtera ses 25 ans en août 2022, l'occasion est donc rêvée pour une ressortie du titre original. Attention cependant à ne pas s'emballer trop rapidement. Ce ne serait pas la première fois qu'un projet de portage tomberait à l'eau.