LEGO Super Mario : un trailer pour les sets Luigi's Mansion

LEGO® Super Mario™ - Luigi's Mansion™ Expansion Set: Ready for a frightfully fun adventure? 01/02/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

La gamme LEGO Super Mario a vu arriver un nouveau personnage il y a déjà quelques temps : Luigi est venu renforcer la gamme de produits connectés, destinée aux plus jeunes.Depuis le 1er janvier 2022, c'est toute une gamme de produits issus de l'univers Luigi's Mansion qui est désormais disponibles dans les boutiques LEGO et les revendeurs.Au programme : L'Ectoblast de Luigi mais aussi des éléments du manoir hanté. Autant de produits que vous pouvez retrouver dans la vidéo ci-dessous :Les produits sont vendus entre 25 et 80 euros, de quoi trouver son bonheur quelque soit son budget !