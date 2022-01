L'année 2022 vient de commencer et comme nous vous le présentons en détails dans notre dossier dédié, elle sera riche en nouveautés sur Nintendo Switch.De tous ces jeux à venir, beaucoup finiront dans le futur classement des jeux Switch les plus joués en 2022. En attendant, petit retour en arrière avec le classement des jeux Nintendo Switch les plus joués en 2021, en Europe !En 2021, comme en 2020, c'est Fornite qui truste la 1ère place du classement. Le battle royale gratuit avec son public jeune est toujours aussi apprécié sur la console hybride de Nintendo.En seconde position, nous retrouvons encore Animal Crossing: New Horizons qui, malgré la fin des confinements qui avaient contribué à son succès mondial en 2020, a continué à attirer les joueurs en 2021.Les 3 autres jeux du top 5 sont similaires à ceux de 2020 : Minecraft, Pokémon Épée et Pokémon Bouclier.Voici le classement complet :1. Fortnite2. Animal Crossing: New Horizons3. Minecraft4. Pokémon Épée5. Pokémon Bouclier6. The Legend of Zelda: Breath of the Wild7. Mario Kart 8 Deluxe8. Rocket League9. Super Smash Bros. Ultimate10. Super Mario Odyssey11. FIFA 21 Legacy Edition12. Pokemon Unite13. Monster Hunter Rise14. New Super Mario Bros. U Deluxe15. Super Mario Party16. Pokémon: Let’s Go, Pikachu17. Pokémon: Let’s Go, Eevee18. Splatoon 219. FIFA 20 Legacy Edition20. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury21. Super Mario Maker 222. Luigi’s Mansion 3Peu de surprises dans le classement : les jeux Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante sont sortis trop récemment pour figurer dans ce classement. Nous pouvons noter l'absence de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD qui n'a peut être pas une durée de vie assez longue pour figurer dans ce top où nous retrouvons quand même beaucoup de jeux multijoueurs avec donc une rejouabilité presque sans limite.Et vous, quels sont vos jeux les plus joués en 2021 ?