Disco Elysium - The Final Cut, une version physique sur Switch pour le 15 mars 2022

Après une belle nuit de beuverie, votre personnage de flic ne se souvient plus de rien. Qui est-il ? Que fait-il là dans cet hôtel ? Les cases manquent. Vous allez devoir à la fois rechercher votre identité mais aussi résoudre un meurtre sordide.

Si l'histoire n'est pas totalement nouvelle, l'écriture est de qualité et vous allez pouvoir peaufiner les caractéristiques de votre personnage depuis cette page blanche : Philosophe, Sensible et Physique, comprenant chacun leurs propres caractéristiques (Intellect, Psyché, Vigueur, Motricité). Pas moins de 24 compétences au total qui apporteront des nuances à adopter lors des échanges textuels. Le bon comme le mal est possible puisqu'il est possible d'accepter des pots-de-vin. Au compteur, on nous promet une cinquantaine d'heures de jeu.