[Eco de la semaine] NFT dans les jeux vidéo, la fausse bonne idée ? Riot Games accusé de sexisme et Remedy s'associe à Tencent

Intégrer des NFT dans les jeux vidéo : fausse bonne idée ou futur eldorado ?

Je vois 2021 non seulement comme « Metaverse : Year One », mais aussi comme « NFT : Year One » étant donné que ce fut une année au cours de laquelle les NFT ont été accueillis avec beaucoup d'enthousiasme par une base d'utilisateurs en expansion rapide. Cependant, nous observons ici et là des exemples d'échanges surchauffés de biens numériques basés sur les NFT, avec des connotations quelque peu spéculatives, quelle que soit la valeur observée du contenu fourni. Ce n'est évidemment pas une situation idéale, mais je m'attends à voir une éventuelle réglementation (apparaître).



Je suis conscient que les personnes qui “jouent pour le plaisir”, et qui forment la majorité des joueurs, ont émis leurs réserves au sujet de ces nouvelles tendances et c'est compréhensible. Cependant, je suis convaincu qu’il y a un certain nombre de personnes dont la motivation est de “jouer pour contribuer”, et par là j’entends aider à rendre le jeu plus excitant. Le jeu traditionnel n'a offert aucune incitation explicite à ce dernier groupe de personnes, qui étaient strictement motivées par des sentiments personnels tels que la bonne volonté et l'esprit de bénévolat. (...)



Le contenu généré par les utilisateurs (les mods, ndlr), a été créé uniquement en raison du désir des individus de s'exprimer, et non parce qu'il existait une incitation explicite pour les récompenser de leurs efforts créatifs. Le contenu généré par les utilisateurs (les mods, ndlr), a été créé uniquement en raison du désir des individus de s'exprimer, et non parce qu'il existait une incitation explicite pour les récompenser de leurs efforts créatifs.

En termes de NFT, nous aimerions essayer diverses expériences et nous avons déjà entamé différentes études et considérations, mais rien n’est décidé à ce stade concernant le Pay-to-Earn. Il y a eu beaucoup d’annonces à ce sujet déjà, y compris à l’étranger, mais il y a des utilisateurs qui réagissent négativement à ce stade. Nous devons évaluer soigneusement de nombreuses choses, telles que la façon dont nous pouvons atténuer les éléments négatifs et dans quelle mesure nous pouvons introduire cela dans la réglementation japonaise, ce qui sera accepté et ce qui ne le sera pas par les utilisateurs.



Riot Games condamné pour harcèlement sexuel au sein de l’entreprise

Après Epic Games, Remedy s’associe à Tencent pour sa nouvelle production

Le développement du jeu est actuellement en phase de "preuve de concept". Son budget de développement, jusqu'à la fin de la première année d'exploitation, sera similaire à celui d'un AAA typique de Remedy. Il sera cofinancé par Remedy et Tencent (...), qui seront responsables de leurs propres coûts d'édition et d'exploitation du jeu dans leurs territoires respectifs, et qui se partageront une partie des revenues après recouvrement des coûts de développement

En bref cette semaine :

Pour faire face à une situation de plus en plus difficile, Ubisoft expérimente depuis près d’un an différentes choses pour accroître ses revenus et l’un des points d’orgue de cette stratégie réside dans le développement de NFT dans les jeux vidéo.Récemment, ce système de paiement a été intégré au tristement célèbre Ghost Recon: Breakpoint en guise de test comme moyen de paiement supplémentaire aux nombreuses microtransactions proposées dans le jeu. De plus, le groupe français a aussi considérablement investi dans le développement de la technologie et prépare plusieurs titres basés uniquement sur ce mode de fonctionnement.Toutefois, les NFT commencent depuis quelques semaines à attirer d’autres acteurs du marché, dont notamment Square Enix. En effet, le PDG de la société japonaise, Yosuke Matsuda, a publié une lettre adressant ses meilleurs vœux pour la nouvelle année à ses employés, en exprimant son intérêt pour les NFT et les blockchains :Sega s’est aussi exprimé sur le sujet lors d’une session de question-réponse avec ses actionnaires. La firme nippone a ainsi exprimé son dubitatisme au sujet des NFT, bien qu’un accords ait été signé avec Microsoft afin d’exploiter ses serveurs cloud Azure pour son jeu, Super Game (attendu vers 2026-2027), autour duquel Sega nourrit de grandes ambitions.Pour l’heure, Sega reste conserve donc un statut d’observateur et les intentions du groupe restent assez floues. Quant aux métaverse qu’Epic Games, Facebook, Google et d’autres acteurs semblent vouloir créer, Sega s’interroge aussi sur l’existence de tels univers virtuels.Après Activision-Blizzard dont la stabilité est de plus en plus ébranlée, Riot Games rejoint la liste des (trop) nombreux acteurs au sein desquels des faits de harcèlement sexuels se déroulent. Visé par une action collective en 2018, Riot Games a accepté de dédommager de 100 millions de dollars les femmes ayant travaillé pour l'entreprise en Californie entre novembre 2014 et aujourd’hui (soit plus de 2 300 personnes).Quant au reste du montant, il sera reversé aux plaignantes, Mélanie McCracken et Jes Negron (deux ex-employés de Riot), afin notamment de couvrir les frais judiciaires liés à la procédure qu'elles ont lancée. Cependant, cet accords doit encore être approuvé par le tribunal, qui avait déjà refusé en 2019 la proposition de 10 millions de dollars de dédommagement faite par Riot Games.En plus d’un certain Alan Wakes 2 édité par Epic Games et de deux jeux lointains dans l’univers de Control en collaboration avec 505 Games, Remedy a d’autres projets sous le coude, dont notamment son fameux projet “Vanguard”, un free-to-play coopératif multijoueur.Pour accompagner Remedy dans sa démarche, Tencent a pour ambitions d'appuyer financièrement le studio finlandais dans sa démarche et éditera par ailleurs sa future production dans certains pays d’Asie (Remedy éditant son jeu dans le reste du monde) avec son nouveau label d'édition : Level Infinite.De plus, le géant chinois devrait aussi développer une version mobile du titre, comme à son habitude. Notons également que ce rapprochement n’est pas le seul entre les deux entreprises puisque Tencent possède 3,8% du capital de Remedy depuis mai dernier.- Pour l’avant dernière semaine de l’année 2021, FIFA 22 (PS4) est à nouveau en tête des ventes françaises. Derrière la production d’Electronic Arts, Nintendo n’a pas à rougir avec Mario Kart 8 Deluxe, Mario Party Superstars et Pokémon Diamant Etincelant. Enfin, Ubisoft occupe la dernière place du classement avec Just Dance 2022 (Switch).- Après le septuple champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton, malgré sa défaite au Grand Prix d'Abu Dhabi, c’est au tour de Ian Livingstone, l’un des pères de l’industrie du jeux vidéo en Angleterre, d’être nommé Knight Bachelor. Il s'agit en somme d'une distinction pour les Britanniques joue un rôle important pour leur pays, en faisant rayonner l’industrie anglaise par exemple.L’entrepreneur, écrivain et développeur de jeux vidéo (entre autres) âgé de 72 ans s’est toujours hissé au sommet dans chacun de ses secteurs d’activités, a co-fondé la chaîne Games Workshop (revendeur spécialisé dans la vente de figurines) et bien d’autres. Il siège aussi aux conseils d’administration de plusieurs développeurs indépendants et a co-fondé en 2003 Sumo Group (développeur de nombreux AAA).- A l’aube d’une année 2022 pleine de contenu, Shuntaro Furukawa prévient : des pénuries de Switch sont à prévoir . Alors qu’il était déjà difficile de se procurer une Nintendo Switch à certaines périodes de l’année 2021 (notamment au début d’année et durant le BlackFriday), le PDG de Nintendoindique qu’il n’est pas certain de pouvoir répondre à la demande pour ce début d’année. Cependant, si Nintendo ne parvient pas rapidement à se refaire des stocks, des pénuries plus longues devraient se faire ressentir avec les lancements de nombreux AAA très attendus durant le reste de l'année 2022.- Depuis son lancement, Shin Megami Tensei V s’est écoulé à plus de 800 000 exemplaires, soit plus que Shin Megami Tensei IV durant toute sa durée de commercialisation. SMT V devient de ce fait le jeu le plus vendu de sa série et est bien partie pour dépasser le million.- Xbox et Bethesda, bientôt en tête d’affiche de Fortnite ? A en croire Jeff Grub et Nick Baker, deux insiders réputés, révèlent que de nombreux contenus autour des licences Xbox et Bethesda seraient dans les tuyaux. De surcroît, les rumeurs parlent aussi d’une intégration future du Doom Slayer dans le Battle Royal, alors que les personnages de Marcus et Kait (Gears 5) ont rejoint le jeu le mois dernier. Tout cela, alors qu’Epic Games envisagerait d’intégrer un mode sans constructions dans son titre.