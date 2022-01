Syndrome débarque sur Switch en 2022

Voyage à bord du Valkenburg

Le jeu commence avec le personnage principal qui se réveille d'une cryogénisation à bord du vaisseau Valkenburg. Il semble égaré et découvre avec horreur que le vaisseau est devenu quasi-désert et que les seuls survivants sont les membres de l'équipage transformés en être hostiles mi-hommes, mi-machines.





Le but est simple: survivre en découvrant ce qui est arrivé.





Les ennemis sont puissants et dangereux et l'on se retrouve rapidement débordé par leur grand nombre. Il est préférable d'adopter une stratégie basée sur la furtivité et la fuite pour s'en sortir, d'autant plus que les armes et munitions se font rares (schéma connu et efficace pour un survival-horror).

Syndrome | Announcement Trailer | Sci-Fi Survival Horror | Nintendo Switch 01/04/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un sentiment d'isolation élève la peur au delà des jumpscares que l'on connaît en jouant sur une peur plus psychologique: la claustrophobie est au rendez-vous.

Galerie images 04/01/2022