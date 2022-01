Un hommage à la NES dans Mario Golf: Super Rush

L'emblématique salopette aux couleurs du drapeau américain de NES Open Tournament Golf de 1992 vient s'ajouter aux tenues de Mario.Pour pouvoir adopter ce look vintage, il faudra obtenir le rang A ou plus en match classé.Au cours des derniers mois, plusieurs autres récompenses sont venues enrichir le contenu du jeu avec notamment de nouvelles couleurs à débloquer pour Toadette et Koopa Troopa ou encore une visière pour Boo et la tenue originale de Mario.Une belle surprise qui enthousiasmera les fans de la franchise en ce début d'année.