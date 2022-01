La Nintendo Switch OLED arrive en Chine

Tencent and Nintendo will officially release the Nintendo Switch OLED model in mainland China on Jan 11, 2022.



It will cost RMB 2599 and the digital store is region locked to China.



The launch comes only ~3 months after the international launch, a fast turnaround for China. pic.twitter.com/Wf9MOpmuUf — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) January 4, 2022

Il y a quelques mois, la famille Nintendo Switch voyait débarquer un nouveau modèle avec la Nintendo Switch OLED. Le modèle venait se placer dans la haut de gamme avec un écran plus grand et de meilleur qualité, et quelques améliorations sonores et à l'utilisation.Une sortie mondiale... ou du moins dans les marchés principaux de Nintendo : le Japon, l'Europe et l'Amérique du Nord. Une sortie perturbée par les ruptures de stock des composants informatiques qui touchent tout le secteur de la tech depuis l'apparition de la crise sanitaire mondiale.Trois mois plus tard, et alors que les ruptures continuent de se produire à quelques endroits, Nintendo et son partenaire chinois Tencent ont annoncé l'arrivée du modèle OLED dès la semaine prochaine en Chine.C'est le 11 janvier que les chinois pourront acheter la console de Nintendo. Une sortie rapide par rapport à d'autres sorties de consoles qui prennent parfois plus d'un an à se produire ! La console sera bloquée sur le store chinois et coutera un prix équivalent à 360 euros environ.Cette sortie intervient alors que la Switch est la console la plus vendue en Chine. La sortie du modèle OLED va sans doute renforcer sa suprématie sur ses concurrentes.A noter que la Nintendo Switch Lite n'est, quant à elle, pas encore disponible en Chine; alors qu'elle est disponible partout ailleurs depuis 2019 !