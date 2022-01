Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau : 4 millions d'exemplaires dans le monde

Fin 2020, alors qu'allaient démarrer les festivités pour les 35 and de la saga The Legend of Zelda, Nintendo a annoncé un nouveau jeu Hyrule Warriors, réalisé en partenariat avec Koei Tecmo.Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau intègre l'univers de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Le succès est au rendez-vous puisqu'un peu plus d'un an après sa sortie, le titre s'est déjà écoulé à plus de 4 millions d'exemplaires !Le succès du titre sur la durée est notamment du aux DLC qui sont sortis tout au long de l'année 2021 et qui ont permis de continuer d'assurer la communication autour du titre.Ce succès est l'un des plus importants pour Koei Tecmo, et il vient récompenser les nombreuses collaborations avec Nintendo : Hyrule Warriors, Fire Emblem: Three Houses, Fire Emblem Warriors...En tout, les partenariats avec Nintendo ont permis à Koei Tecmo d'écouler plus de 10 millions de jeux sur Switch. De quoi nous inviter à quelques espoirs pour de futurs jeux !