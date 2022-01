Pokémon GO : retour de Bulbizarre pour le prochain Community Day

Pokémon GO, comme depuis plus de 5 ans, continue d'être l'un des jeux mobiles les plus joués dans le monde et Niantic ne compte pas arrêter les choses en 2022.A l'occasion de la Saison du patrimoine actuellement en cours, le 1er Community Day de 2022 sera un "Classique" puisqu'il mettra en lumière un Pokémon bien connu de tout le monde : Bulbizarre, le 1er Pokémon du PokédexLe samedi 22 janvier prochain, entre 14 et 17h, Bulbizarre apparaîtra plus fréquemment un peu partout dans le jeu Pokémon GO. Si vous le faites évoluer en Herbizarre puis en Florizarre, votre Pokémon apprendra l'attaque chargée exclusive Végé-Attaque.En plus de cela, différents bonus s'appliqueront pendant l'évènement : 3 fois plus de PX de capture, les Modules Leurre et les Encens activés dureront trois heures.Une Étude Speciale de la Journée Communauté sera accessible via l'achat d'un ticket dans la boutique du jeu. Elle permettra d'accéder à différents challenges pour faire le plein de Pokémon et tenter d'obtenir un Bulbizarre chromatique !Rendez-vous le 22 janvier pour le Community Day Classique consacré à Bulbizarre !