Yu-Gi-Oh ! Master Duel dévoile la personnalisation du menu et du profil, ainsi que le mode Solo.

Le jeu de cartes Yu-Gi-Oh ! Master Duel arrive cet hiver sur différentes plateformes dont la Nintendo Switch et devrait permettre de jouer en cross-play et de gérer la cros-progression, normalement dès le lancement du titre. Avec pas moins de 10 000 cartes différentes à débloquer, couvrant deux décennies de la franchise, les possibilités se montrent alléchantes et devrait faire la part belle aux compétitions, tels que la série des Yu-Gi-Oh ! World Championship. On se doute qu’avec autant de possibilités, il va falloir sérieusement réfléchir votre stratégie pour remporter les duels. Mais si Master Duel mise effectivement sur le jeu compétitif TCG et OCG avec des événements spéciaux et des tournois pour affronter des joueurs du monde entier, il n’en oublie pas le mode solo, pour permettre à chaque joueur d’améliorer sa connaissance approfondie du jeu, qui enseignera aux joueurs les tenants et aboutissants de Yu-Gi-Oh ! et créera un récit autour de certaines des cartes vedettes.







Une autre vidéo détaillée donnant un bref aperçu des outils de construction de deck dans Master Duel sera publiée le 8 janvier.







En dehors de quelques streams et d'informations sporadiques, Konami a gardé les informations sur Master Duel secrètes, ne confirmant que récemment que le jeu sera lancé à un moment donné au cours de l'hiver 2021, ce qui ne laisse guère de temps désormais avant mars 2022. Master Duel sera un titre free-to-play comprenant plus de 10 000 cartes, avec une sortie prévue sur PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Steam, Nintendo Switch, mobile, et "de nombreuses autres plateformes".





Cela complète le trailer du 1er janvier qui nous présentait l’interface du jeu au niveau de son menu, qui révèle quelques caractéristiques intéressantes. Nous avons derrière une présentation sobre les options duels, deck, solo et boutique. On notera que le personnage grimpe en niveau. On a des phases et des missions, permettant de faire quelques affrontements en duels et gagner en expérience. On devrait ainsi grimper en niveaux et récupérer différentes récompenses avec un blason.



Si on regarde notre profil utilisateur, on a le rappel du classement, une indication de pouvoir regarder des replay et l’image de notre petit compagnon que nous pourrons débloquer au cours du jeu. Classiquement on pourra renommer son personnage, personnaliser son icône (avec différents choix de cadres). De nombreuses options et ressources pour construire son deck, dont une importante base de données sont visibles.







Notons que Yu-Gi-Oh ! Master Duel est compatible avec l’application mobile Yu-Gi-Oh! NEURON, lancée par Konami sur iOS et Android dans le monde entier en juillet 2020 (disponible gratuitement). Pour rappel, cette application propose de nombreuses fonctionnalités comme le suivi des Points de Vie, le lancer de dés, le tirage au sort et la gestion de decks. Les duellistes peuvent ainsi organiser leurs decks depuis l’application en les scannant avec l’appareil photo de leur mobile. L’application permet de sauvegarder des decks dans la base de données afin de facilité la recherche des cartes via la caméra. Grâce à cette base de données, les duellistes peuvent accéder aux noms des cartes, à leurs descriptions et aux marqueurs Lien. Cette fonctionnalité est d’autant plus accessible que les cartes peuvent être affichées dans huit langues différentes. On comprend mieux son intérêt si on a désormais 10 000 cartes à débloquer et à gérer.





Pour commencer, les joueurs auront droit à plusieurs tutoriels destinés à aider les nouveaux et anciens joueurs à se remettre dans le bain de Yu-Gi-Oh ! Les détails du mode Solo sont encore un peu vagues, mais pour l'instant, nous savons qu'une fois le tutoriel principal terminé, le jeu présentera aux joueurs différents types de deck axés sur divers styles de jeu.Dans chacun de ces scénarios, les joueurs apprendront à jouer en utilisant un deck spécifique, tout en découvrant l'histoire et le contexte des cartes, des archétypes et la façon dont ils s'intègrent dans l'univers plus vaste de Yu-Gi-Oh ! Ce dernier détail est très attendu par les fans, car il s'agit d'un retour à des scénarios comme Arsenal caché et Duel Terminal.