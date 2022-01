Rumeur : bientôt des nouvelles du Pokémon GO Plus + et de Pokémon Sleep

Pokémon SLEEP announcement Trailer 2020 01/05/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Helping to back up this speculation a library for Sleep was also added



Niantic.Holoholo.Sleep https://t.co/uKMpYiAANb — PokeMiners (@poke_miners) January 4, 2022

En mai 2019, The Pokémon Company annonçait fièrement une future application Pokémon sur mobile : Pokémon Sleep. Une application développée par Select Button qui visait à adapter la mécanique de Pokémon GO à votre sommeil.Le jeu devait être accompagné d'un nouvel accessoire : le Pokémon GO + Plus, développé par Nintendo qui permettrait d'être utilisé à la fois par Pokémon Sleep pour surveiller nos phases de sommeil et par Pokémon GO pour y débloquer des bonus.L'application ludique devait sortir en 2020. 2022 est là et Pokémon Sleep n'a plus donné signe de vie depuis plusieurs années.Mais la dernière mise à jour de Pokémon GO nous donne espoir d'avoir des nouvelles du jeu et de l'accessoire très prochainement !Les équipes de PokéMiners qui ont disséqué le code de l'application mobile y ont découvert des références à un nouvel accessoire, nommé "WAINA" et surtout l'ajout de plusieurs fonctions relatives à une librairie nommée Niantic.Holoholo.Sleep.Le nom de la librairie ne laisse pas de doute à l'ajout de fonctionnalités relatives au sommeil. A voir quand celles-ci seront présentées. The Pokémon Company a l'habitude d'organiser différents évènements à l'occasion du Pokémon Day qui a lieu chaque année le 27 février. Peut-être nous en découvrirons davantage à ce sujet à ce moment là !