[PN Madness - Jour 3] PN participe à l'R du Jeu spéciale Switch 2 sur Radio Canut

À l'occasion de la sortie de la Nintendo Switch 2, Puissance Nintendo vous a préparé un programme PN Madness sur mesure, rempli de festivités en tout genre. L'une d'entre elles est la participation de Xavier et moi-même à l'émission l'R du Jeu sur la radio lyonnaise « Radio Canut » de 12h00 à 13h00 ce samedi 31 mai 2025, pour une édition spéciale Nintendo Switch 2 !Pour suivre l'émission, rien de plus simple. Si vous habitez à Lyon et sa région, branchez votre poste FM et mettez la fréquence 102.2. Dans les autres cas, vous pouvez suivre l'émission en ligne sur le site de Radio Canut ou en cliquant sur le lecteur ci-dessous. Une fois le replay de l’émission disponible, nous n’hésiterons pas à mettre à jour cette page.Merci à notre ami Nass pour son invitation et nous espérons que vous serez nombreux à nous suivre sur cette radio indépendante de notre chère ville de Lyon, pour parler de cette nouvelle console tant attendue, la Nintendo Switch 2 !Pour rappel, la PN Madness pour célébrer la sortie de la Nintendo Switch 2 démarre demain !