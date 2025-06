[PN Madness - Jour 2] On parle Switch 2 en direct sur Twitch [TERMINÉ]

Chaîne Twitch Puissance Nintendo

Retrouvez la vidéo sur Twitch

Une émission en direct pour faire monter la température

PN Madness : notre compte à rebours vers le 5 juin

La PN Madness continue ! Après un premier jour consacré à un retour sur l'histoire de la Nintendo Switch , on vous donne rendez-vous ce vendredi soir à 21h30 pour une émission spéciale consacrée à la Switch 2, en direct, sur notre chaîne Twitch À moins d’une semaine de sa sortie, la nouvelle console de Nintendo mérite bien une soirée entière pour en parler, spéculer et partager nos attentes ! La console sera disponible dès le 5 juin, et autant dire qu’elle est sur toutes les lèvres. Du moins celles des fans de la marque : avec ses nouveautés techniques, ses promesses en matière de rétrocompatibilité et les premiers jeux qui sortiront avec elle, cette sortie s’annonce comme un gros événement et on avait envie de le vivre avec vous !Dès 21h30, retrouvez une partie de l'équipe de Puissance Nintendo en direct sur Twitch pour discuter de la machine, de son line-up de lancement, et de vos attentes. Vous pouvez compter sur nous pour parler de tout ce qui concerne la Switch 2 de près comme de loin, revenir sur les infos confirmées, "et bien plus encore" !Avec seulement quelques jours avant la sortie officielle de la Switch 2, la communauté Nintendo est en pleine effervescence et c'est l'état d'esprit de notre PN Madness Switch 2 . Si vous êtes disponible, on vous donne rendez-vous ce soir sur Twitch pour cette nouvelle soirée conviviale et enthousiaste autour de notre passion commune : Nintendo.Préparez vos questions, vos espoirs, vos rêves (et vos popcorns), on a hâte de partager ce moment avec vous ! Et si vous ne pouvez pas être là, le replay sera bien sûr disponible rapidement après le Live.Le live, c’est ici dès 21h30 : https://www.twitch.tv/puissance_nintendo N'hésitez pas à vous abonner pour être notifié de notre arrivée en ligne !