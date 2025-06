[PN Madness - Jour 5] PNCAST Au revoir la Switch et merci !

Chaîne Twitch Puissance Nintendo

Retrouvez la vidéo sur Twitch

Au cinquième jour de la PN Madness , l'équipe se prépare doucement à laisser de côté la Switch, au profit de la génération suivante : la Switch 2. Si vous avez lu avec intérêt notre dossier d'ouverture de la PN Madness , vous aimerez le PNCAST que nous allons enregistre ce lundi soir.Comme toujours depuis quelques mois maintenant, le PNCAST est enregistré en direct et vous pouvez y prendre part via notre chat sur Twitch ! On vous donne rendez-vous vers 21h30 pour retrouver l'équipe mobilisée autour de ce 5e jour de la PN Madness :La version podcast sera disponible dans les heures qui suivent sur vos plateformes habituelles : n'hésitez pas à consulter cette page pour découvrir les liens vers les services de podcasts sur lesquels notre podcast est dûment enregistré !