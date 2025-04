Le feu d’un Nintendo direct au Grand Rex à Paris !

Au Grand Rex à Paris privatisé pour l’occasion

Des débriefs et quelques révélations post vidéo qui (re)lancent les débats

La diffusion était prévue à 15h sur la chaîne officielle de Nintendo et la salle comble d’une centaine de participants a mis peu de temps à se remplir de fans arborant des chapeaux Mario, des tee-shirt estampillés Nintendo et le cœur plein d’espoir pour la prochaine console de Big N.Chauffée par Fabien, animateur chez Gaming Night Live FR, la tension était palpable dans la salle avec chacun y allant de son pronostic, certains attendant plus que tout d’en apprendre plus sur le prochain Mario Kart quand d’autres étaient inquiets pour leurs finances, espérant des annonces de prix. Un joli bouillonnement en somme comme seules huit longues années depuis la sortie de la Nintendo Switch première du nom pouvaient le permettre.Le décompte voyait défiler les ultimes secondes avant le démarrage de la vidéo que les derniers cris d’enthousiasme pour certaines licences phares étaient lancés et ça y est les trois producteurs et développeurs de cette nouvelle console entraient en scène pour introduire le premier temps fort de la vidéo, les images exceptionnelles d’un Mario Kart World épatant. La salle a tremblé et les murs n’avaient certainement pas enregistré de telles réactions depuis longtemps. Il faut dire que les annonces d’un monde largement ouvert où les circuits s’enchaînent en continu et la possibilité d’une exploration libre à travers des paysages variés ont totalement conquis l’assistance.Difficile de maintenir un tel rythme mais la vidéo promettait une durée d’une heure et les séquences se sont succédées avec plus ou moins de liesse. Si la révélation de la nature si mystérieuse du bouton C présent sur le Joy-Con droit et du GameChat a surpris et a donné lieu à quelques rires étonnés devant les séquences du mixeur pour prouver que les sons environnants seraient bien filtrés grâce au micro intégré à la console, en revanche la ribambelle de jeux des éditeurs tiers a donné du rythme et a permis de mesurer à quel point le public est attaché à certaines licences. On retient par exemple la foule qui explose pour le prochain Hyrule Warriors, la ferveur devant le contenu additionnel du Pays des étoiles filantes pour Kirby et le monde oublié et le plaisir infini devant l’annonce de l'arrivée prochaine des titres GameCube si attendus sur le Nintendo Switch Online + Pack additionnel, au sein de la branche nouvellement nommée Nintendo Classics pour l'occasion.Avec la fin de ce Nintendo Direct approchant, la tension commençait à se faire sentir quant à la présence ou non d’autres annonces de la part des studios de développement de Nintendo à proprement parler. La salle bruissait d’une envie de voir quelques personnages forts arriver et elle a été servie. Ce fut d’abord une étoile reconnaissable entre mille qui s’est mise à scintiller sur le grand écran. Rapidement rejointe par notre héros rose préféré, Kirby, la foule a acclamé l’annonce d’un remake de Kirby Air Riders à venir, clamant le nom du créateur du personnage, son excellence Masahiro Sakurai !La dernière annonce a finalement réussi à sublimer la projection pour le bonheur des plus grands fans et est parvenue à rassurer les plus exigeants. Avec Donkey Kong Bananza et ses allures empruntant la fraicheur et les couleurs à un certain Super Mario Odyssey, le grand gorille récemment mis à l’honneur dans le parc d’attraction Super Nintendo World au Japon a permis de magistralement conclure la vidéo sous de nombreux applaudissements.Peu après la fin de la vidéo, les discussions étaient peut-être encore plus enflammées qu’avant, chacun y allant de son avis à chaud devant les nouveautés techniques de la console et le catalogue des jeux dévoilés.La consultation du Nintendo Store qui a appris à tout le monde le prix de la console, de ses accessoires et de ses deux grands jeux phares que sont Mario Kart World et Donkey Kong Bananza fit l'effet d’une petite bombe quelques minutes après la fin de la vidéo.Les échanges passionnés montrent que c’est bel et bien une passion brûlante pour la marque de Kyoto qui anime tous les spectateurs présents pour assister en direct à ce Nintendo Direct. Mais la passion vaut-elle de mettre un tel prix pour ses jeux se sont demandés plusieurs spectateurs ?Suite à cette diffusion nous avons pu échanger à chaud avec d’autres spectateurs et tâter le terrain forcément très conquis de ces fans de la première heure, totalement acquis à la cause de Nintendo et prêts à tout pour vivre et partager collectivement ces moments de liesse. Un amoureux de Nintendo depuis la sortie de la Nintendo DS nous a ainsi confié être particulièrement enthousiasmé par le prochaine Mario Kart World, en attendre beaucoup des prochaines mises à jour des jeux Switch et réfléchir sérieusement à une précommande rapide de cette prochaine console. Évidemment le prix élevé et rarement atteint pour une console Nintendo a douché l’envie de certains autres présents dans la salle. Certains ont également regretté de n’avoir pu voir plus en détails l’interface du menu de cette Nintendo Switch 2, la marque ayant décidé de se montrer encore fort discrète en la matière.Notez que la soirée s’est poursuivie jusque tard pour les spectateurs motivés partis célébrer ces annonces dans le bar le Boa privatisé pour l’occasion où Switch in Paris a animé une soirée autour de tournois Mario Kart, Mario Party, d'une loterie, d'un bingo et d'un quiz sur l’histoire de la Switch pour rendre hommage à cette console qui anime la vie des passionnés de Nintendo et les remercier de leur présence en cette journée historique pour la vie de Big N.