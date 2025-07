L'OST de New Super Mario Bros. U Deluxe est disponible sur Nintendo Music

Titre de lancement de la Wii U en 2012 aux côtés de Nintendo Land, New Super Mario Bros. U est ressorti sur Nintendo Switch en 2019 accompagné de New Super Luigi U. Il s’agissait alors du premier jeu Super Mario en HD, mais le concept des New Super Mario Bros. commençait alors à s’essouffler. Vendu à 18,25 millions d’exemplaires sur Nintendo Switch, le jeu a rencontré un incroyable succès comme de nombreuses rééditions de jeux Wii U sur Nintendo Switch.Aujourd’hui, Nintendo nous propose par l’intermédiaire de Nintendo Music de redécouvrir les musiques du titre avec pas moins de 90 morceaux pour une durée totale de 2 heures et 7 minutes. La sélection des titres incontournables est composée de 35 morceaux pour 56 minutes d’écoute.À la semaine prochaine pour un nouvel ajout dans Nintendo Music !