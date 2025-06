Super Mario Strikers / Mario Smash Football : le foot GameCube ce 3 juillet sur Switch 2

Super Mario Strikers - Nintendo GameCube - Nintendo Switch Online + Expansion Pack Retrouvez la vidéo sur YouTube

Une légende du ballon rond à la sauce Champignon

Jouez en local… ou taclez vos amis en ligne

A suivre prochainement sur console virtuelle NGC

Super Mario Strikers – ou Mario Smash Football pour les puristes européens – arrive comme un tir pointé dans le catalogue Nintendo GameCube ce jeudi 3 juillet 2025. Uniquement disponible sur Nintedno Switch 2, le titre nécessitera un abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel.Il s'agira du quatrième jeu GameCube à rejoindre le service après Soulcalibur II, The Legend of Zelda: The Wind Waker et F-Zero GX. Ces trois premiers jeux ont été proposés dès le 5 juin dernier, date de lancement de la Switch 2, l'arrivée de Mario Smash Football marque donc le tout premier ajout post-lancement de la collection.En voici la bande-annonce, par Nintendo of America :Sorti en 2005 sur la console cubique violette à poignée, cet épisode signé Next Level Games proposait le premier épisode d'une série de jeu de foot où tout était permis, loin des formules ultra-classiques : pas d’arbitre, des tacles électriques et des items empruntés à Mario Kart (carapaces, champignons, Chain Chomp) pour dynamiter chaque échange. En Europe et en Australie, ce n'est pas un hasard si on préféré l'appeler Mario Smash Football !Le principe ? Du 5 contre 5 où chaque capitaine – Mario, Peach, Wario, Donkey Kong et consorts – peut déclencher un Super Strike valant deux buts d’un coup, histoire de renverser la vapeur en fin de partie.Jusqu’à quatre joueurs peuvent partager la même Switch 2 ou se retrouver chacun chez soi grâce au jeu en ligne du Nintendo Switch Online. Rappelons que l’offre Pack additionnel est nécessaire : cette formule donne aussi accès aux bibliothèques Game Boy Advance, Nintendo 64 et désormais GameCube, ainsi qu’à plusieurs DLC complets (Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing : New Horizons, etc.).Nintendo a confirmé depuis longue date les prochains renforts GameCube : Super Mario Sunshine, Fire Emblem : Path of Radiance, Pokémon XD : Gale of Darkness, Chibi-Robo !, Luigi’s Mansion et Pokémon Colosseum.Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord