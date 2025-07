Départ canon pour la Switch 2 avec 5 millions d’exemplaires vendus en un mois

Des ventes impressionnantes dans toutes les régions

Un départ plus rapide que la Switch et la PS5

Nintendo semble avoir réussi son pari commercial avec la sortie de sa Switch 2. D’après un rapport brièvement mis en ligne sur le site des relations investisseurs du Groupe avant d’être retiré, la nouvelle console hybride aurait dépassé les 5 millions d’unités vendues dans le monde entre le 5 et le 30 juin 2025. Un démarrage qui place la machine bien au-dessus des débuts de la première Switch ou même de la PlayStation 5.Ce rapport, retiré du site de Nintendo vers 19h, heure de Tokyo, détaillait les performances régionales de la Switch 2. Les joueurs américains ont été les plus nombreux à craquer avec 1,8 million de consoles écoulées. Le Japon suit de près avec 1,47 million, tandis que l’Europe enregistre 1,18 million de ventes. Les autres territoires totalisent environ 550 000 unités.En comparaison, la Switch première du nom avait mis quatre mois pour atteindre les 5 millions de consoles vendues, avec 2,74 millions d’exemplaires écoulés lors de son premier mois en 2017. Quant à la PlayStation 5, elle avait atteint 3,4 millions d’unités lors de son premier mois et avait eu besoin de deux mois et demi pour franchir la barre des 5 millions.Avec ces chiffres, la Switch 2 s’inscrit déjà comme un des lancements les plus rapides pour une console de salon. Cela permet d'espérer un avenir serein pour Nintendo, à condition de maintenir un stock suffisant pour répondre à la demande mais aussi que les éditeurs alimentent la machine en jeux, sans laisser ce seul rôle à Nintendo à assurer en cette période de lancement.En attendant la publication officielle de ce rapport, ce chiffre de 5 millions donne un premier aperçu concret de l’accueil réservé à la machine. Reste à voir si Nintendo confirmera bientôt ces données dans un cadre officiel, sans fuite accidentelle.Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord Source : NintendoSoup