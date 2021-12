Des ruptures de stock à craindre en 2022 pour la Switch

Je ne peux pas dire que j'ai pu répondre suffisamment à la demande après le Black Friday, et pour le début de l'année [prochaine]. Cela dépend de la demande, mais comme je m'en inquiétais, il y aura un impact que je ne peux pas produire autant que je veux produire.

Difficile de dire si c'est une conséquence ou une malheureuse coïncidence de la crise sanitaire, mais les industriels du monde entier souffrent depuis 18 mois d'une sérieuse pénurie de semi-conducteurs qui a chamboulé le plans de nombreuses entreprises, parmi lesquelles Nintendo qui a du composer avec la situation et revoir ses ambitions quant à une possible utilisation d'une puce Orin dans la Switch 2 qui pourrait être une opportunité pour Nintendo comme Sebiorg l'a expliqué dans son article.Le président de Nintendo, Shuntaru Furukawa, a répondu aux questions d'un quotidien japonais repris par MyNintendoNews dans laquelle, ce 27 décembre, il a expliqué s'attendre à une pénurie de consoles pour 2022.Il a évoqué le sujet en ces termes :Pour Nintendo, la situation est un peu compliquée dans la mesure où la firme aurait bien voulu répondre dès cette année à l'offre de la concurrence. Sa chance, c'est que Sony et Microsoft sont dans la même position délicate, ayant du mal à produire les consoles en volume suffisant pour non seulement répondre à la demande, mais en plus constituer un parc installé suffisamment conséquent pour inciter les studios à basculer sur la next generation.De son côté Nintendo a renoncé à une Switch Pro en 2022, pourtant tout laissait penser qu'on aurait droit à une évolution de la console cette année, ce qui ne sera pas le cas, même si Nintendo a réussi à produire un modèle OLED très réussi ... mais avec la même puissance que la Switch originale.2022 pourrait donc être une année compliquée pour Nintendo, qui avait déjà dû revoir ses ambitions à la baisse pour la fin de l'année fiscale : il nous tarde que la crise des semi-conducteurs soit derrière nous, comme une autre crise dont on taira le nom, et d'ici là on s'accrochera à nos Switch, qu'il s'agisse du modèle classique, de la Switch Lite ou de la Switch OLED !Source : Kyoto NP (japonais) via MyNintendoNews