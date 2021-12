Une nouvelle Switch sous le sapin ? Nos conseils pour bien commencer !

Bien démarrer avec sa Switch

Pas une Switch mais DES Switch dans le foyer !

Au sujet d'Animal Crossing: New Horizons

Sortie le 3 mars 2017, plus d'un joueur a dû patienter jusqu'à ce 25 décembre 2021 pour recevoir, enfin, sa console. Il faut dire qu'avec la petite baisse de prix constatée sur le modèle classique, la sortie du modèle OLED qui a relancé le marché de l'occasion, les invitations à se laisser tenter étaient nombreuses !Eh bien vous voilà, et on est ravi de vous accueillir au sein de la communauté des joueurs sur console Nintendo Switch : vous rejoignez une communauté qui doit flirter actuellement avec les 100 millions de joueurs !Depuis la sortie de la console, nous avons écrit de nombreux contenus destinés à aider les joueurs à profiter au maximum de leur console, et on s'est dit qu'en ce jour de Noël, il serait plutôt judicieux de vous rappeler certains d'entre eux.Nous avions détaillé dans ce guide "Bien démarrer avec sa Switch" l'ensemble des étapes nécessaires pour bien lancer sa console.Non sans rappeler que le jour de Noël, les serveurs de Nintendo enregistrent généralement un gros coup de chaud, rendant la création de son compte Nintendo un peu compliquée... à tel point que Nintendo avait recommandé d'anticiper l'opération avant Noël !Dans notre guide complet, vous trouverez plein de conseils pour tirer le meilleur de votre toute nouvelle console !Veinard ! Ou même devrions-nous écrire "veinards", si dans une même famille, vous êtes désormais plusieurs à avoir le plaisir de pouvoir jouer sur Switch. Mais quand on s'intéresse à la question des comptes Nintendo et des partages de jeu, cela peut vite devenir un petit casse-tête !Mais on a là encore pensé à vous, ne serait-ce que parce que nous nous sommes retrouvés, nous-mêmes, dans cette délicate situation dans le passé. On vous propose ainsi un Guide spécial de ce qu'il faut avoir pour jouer sur deux Switch avec un seul compte On a aussi détaillé les concepts un peu opaques de console principale et de console secondaire , histoire de vous permettre de jouer avec le même compte sur plusieurs consoles, parmi lesquelles une seule sera la principale, et toutes les autres vos consoles secondaires. La seule contrainte, de taille, d'une console secondaire, est le fait qu'elle doit absolument se connecter à Internet avant de lancer le moindre jeu. Pas toujours pratique.Si enfin vous souhaitez savoir comment télécharger un jeu sur l'eShop sur plusieurs consoles, on s'est appuyé sur la FAQ de Nintendo On est des dizaines de millions à avoir fait d'Animal Crossing LE jeu de ce début de 3e décennie du XXIe siècle. Symbole du premier confinement, vous avez peut-être commencé à jouer sur une console, et voudriez maintenant continuer votre partie sur une autre.Plus facile à dire qu'à faire ? Pas vraiment, car par chance Nintendo a au fil des mois proposé tout ce qu'il fallait pour nous permettre de transférer nos parties d'une console à l'autre. Ne manquez pas notre tutoriel en vidéo pour réaliser ce transfert . Grâce au logiciel de transfert d'ile disponible sur l'eShop, c'est une question de minutes !Ceux qui cherchent simplement à réaliser une sauvegarde automatique de leur partie peuvent consulter cet article qui explique comment l'activer dans le jeu.Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter beaucoup de bonheur avec votre console, qu'il s'agisse d'une première console ou d'une console supplémentaire maintenant disponible dans votre foyer !A lire aussi : notre test de la Nintendo Switch OLED Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir chercher un peu d'aide sur notre serveur Discord, on tâchera de vous venir en aide rapidement !