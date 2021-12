Joyeux Noël à tous !

Nintendo, un pilier pour faire face à la crise sanitaire

Joyeux Noël !

On pensait être original et unique pour l'Histoire quand en 2020 on pensait qu'on vivait un Noël extra-ordinaire. Avec son accent de pandémie mondiale, on espérait qu'un Noël avec papi et mamie dans la cuisine et le reste de la famille dans le salon serait un Noël aussi unique qu'exceptionnel. Après tout, l'important, c'était d'être ensemble.Et puis voilà que cette année, une nouvelle mutation du virus est venue tout chambouler, en l'espace de quelques semaines. Avec notre programme de vaccination, on semblait bien parti pour aborder l'hiver sinon sereinement, du moins préparé pour affronter la situation... Mais c'était donc sans compter sur le variant Omicron, qui se caractérise par une contagion beaucoup plus forte, mais une gravité aussi amoindrie. Le bougre, il ne pouvait pas tout avoir pour lui.Si on aborde ce jour de Noël en parlant du Covid, ce qui est moins léger que nos habituels voeux de bonheur en famille en ce 25 décembre, c'est parce que ce Noël nous permet d'entrer dans la dernière ligne droite d'une année qui aura été entièrement calée sur le rythme de la maladie : toute l'année, des projets ont pris du retard, occasionnant de nombreux reports dont même Nintendo fera les frais puisque rappelons que son jeu de décembre, Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp a été reporté au printemps 2022 Pourtant, en dépit de ce virus qui nous cantonne chez nous, qui nous prive de certains proches révélés positifs à l'occasion d'un test récent et donc en quarantaine, on avait tous terriblement besoin de se retrouver.Et les consoles Nintendo nous invitent à passer de bons moments de bonne humeur ensemble, avec leurs jeux multijoueurs comme Mario Kart 8 Deluxe ou Super Mario Party, deux valeurs sûres du catalogue même si Cérébrale Académie peut lui aussi présenter un réel intérêt à plusieurs Toute l'équipe de Puissance Nintendo vous souhaite un Bon et Joyeux Noël et espère que vous passez d'excellents moments en famille !Nous espérons que comme la plupart d'entre nous, vous passez Noël en compagnie de vos proches, et profitez de l'occasion pour rappeler qui est le roi du circuit dans Mario Kart. Une tradition familiale, n'est-ce pas ?On est toujours curieux de savoir si votre Noël aura été un Noël Nintendo... ou pas ! N'hésitez pas à nous dire quels cadeaux Nintendo étaient au pied du sapin ce 25 décembre, en commentaire ci-dessous ou sur notre serveur Discord Et si vous n'aviez rien eu de la part de vos proches, n'oubliez pas qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même : PN propose son Concours de Noël sur Discord avec lequel 4 personnes pourront gagner une carte cadeau eShop de 25€.Joyeux Noël à tous et merci d'être passé nous voir aujourd'hui :)