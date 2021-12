Mise à jour du DLC de Minecraft Halo pour inclure les skins de Halo Infinite

Minecraft fait partie des jeux cultes à essayer impérativement et après avoir eu des versions limitées sur Wii U et au démarrage de la Switch, la dernière console de Nintendo a désormais droit à la même version que les autres plateformes (quelques légères différences demeurent sur cette version Bedrock). Typiquement, si vous vous ennuyez, lancez ce jeu et préparez vous à perdre toute vie sociale pendant des heures et des heures, même si on vous conseille de suivre quelques tutos pour bien démarrer, car on se sent un peu perdu au départ. Toute une gamme de livres détaillés se penchent sur divers aspects du jeu, ce titre est d'une richesse incroyable.





Avec le temps, de nombreux DLC payants sont arrivés pour customiser ce titre ou changer les environnements via divers univers thématiques, parfois en lien avec des films ou d'autres jeux vidéo. Microsoft couvant avec soin cette poule aux oeufs d'or, il est logique de retrouver différents DLC aux couleurs de certains de ses hits et Halo en fait partie. Mais si vous préférez Star Wars ou un autre univers plus coloré, vous êtes libres !





Regardons cette petite modification apportée au DLC Halo :





Nous avons désormais huit nouveaux skins en provenance de Halo Infinite (dont Echo-216, War Chief Escharum) ainsi que de nouveaux accessoires et emotes de Halo Infinite. Si vous voulez vous procurer ce DLC, il vous suffit de vous rendre sur le store interne du jeu et de débourser 990 pièces pour l'acquérir (possibilité d'achat sur toutes les plateformes et donc sur Switch). Pour les personnes ayant déjà investi dans le DLC Minecraft Halo auparavant, pas d'inquiétude ! Le contenu Infinite pour le pack Master Chief Mash-up sera disponible gratuitement, faites la mise à jour. On se regarde une petite vidéo mise en ligne par le youtubeur The Phoenix.



Minecraft | Halo Infinite Mash-up | All Skins Showcase 24/12/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

N'oublions pas au passage qu'actuellement Minecraft célèbre le nouvel an. Participez à la célébration du Nouvel An ! Du 21 décembre au 17 janvier, la Place de marché de Minecraft sera remplie de cadeaux. Que la fête commence !