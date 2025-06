Nintendo France sera présent à la Japan Expo du 3 au 6 juillet 2025

Du 3 au 6 juillet 2025, comme chaque année, se tiendra la Japan Expo au parc des expositions à Villepinte près de Paris. Alors que certains d’entre nous ont déjà leur place pour cet événement, nous attendions avec impatience que Nintendo France confirme sa participation à l’événement comme c’était le cas en 2024.C’est maintenant chose faite avec une annonce réalisée sur X où Nintendo France précise qu’ils seront présents tout au long du salon avec pour objectif de présenter la Nintendo Switch 2 et ses jeux au grand public.Ainsi lors du salon, il vous sera possible d’essayer les jeux suivants :- Mario Kart World- Donkey Kong Bananza- Metroid Prime 4 Beyond- Super Mario Party Jamboree - Nintendo Switch 2 Édition + Jamboree TV- Kirby et le monde oublié - Nintendo Switch 2 Édition + Le pays des étoiles- The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Nintendo Switch 2 Édition- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Nintendo 2 Édition- Drag X Drive- Cyberpunk 2077 Ultimate Édition- Street Fighter 6 Years 1-2 Fighters Édition- Bravely Default Flying Fairy HD Remaster- Hogwarts LegacyEt bien d’autres jeux, nous promet Nintendo !Tout comme l’année dernière, à défaut d’avoir un véritable Nintendo Store en Europe, un Nintendo Pop-Up Store, avec des articles exclusifs en provenance des magasins Nintendo de Tokyo et Osaka, sera proposé.Avez-vous prévu d’aller à la Japan Expo cette année ? Pour ma part, j’y serai !