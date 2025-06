La Nintendo Switch 2 s’est vendue à 3,5 millions d’exemplaires en 4 jours

« La Nintendo Switch 2 est l’évolution de la Nintendo Switch, et nous sommes très heureux et reconnaissants de voir qu’elle a déjà été adoptée par tant de joueurs à travers l’Europe, » a déclaré Luciano Pereña, CEO et président de Nintendo of Europe. « Nous sommes impatients de voir les joueurs se retrouver grâce à des jeux comme Mario Kart World, et partager l’expérience avec leurs amis et leur famille, qu’ils soient proches ou éloignés. » « L’enthousiasme des fans était palpable lors des ouvertures à minuit organisées par nos partenaires de la distribution. Nous souhaitons maintenant qu’ils puissent profiter du catalogue de jeux disponibles et de ceux à venir cet été comme Donkey Kong Bananza », ajoute Philippe Lavoué Directeur Général de Nintendo France.

La semaine dernière, jeudi 5 juin plus précisément, la Nintendo Switch 2 est sortie dans le monde entier. Après deux mois d’attente depuis sa présentation complète lors d’un Nintendo Direct dédié, les premiers acheteurs ont pu s’essayer à Mario Kart World, Cyberpunk 2077 ou encore Nintendo Switch 2 - Welcome Tour.Alors que les précommandes avaient atteint des records dans de nombreux pays, Nintendo a communiqué ce matin les premiers chiffres de ventes pour sa toute nouvelle console : 3,5 millions d’exemplaires ont été vendus en seulement 4 jours.Un record pour le lancement d’une console Nintendo et pour une console de jeu toutes marques confondues.Nintendo France a diffusé un communiqué également pour rappeler le caractère ô combien exceptionnel de la performance :Du côté de la France, le très bien renseigné Oscar Lemaire annonce 169 000 ventes , un record là aussi. Le précédent record était alors détenu jusqu’à maintenant par la PlayStation 5 avec 107 000 exemplaires. En ce qui concerne Mario Kart World, Monsieur Lemaire annonce 160 000 unités vendues ce qui en fait le plus gros lancement de l’année dans notre pays à l’heure actuelle.Au Royaume-Uni, la console fait semble-t-il un très bon démarrage tout comme en Espagne où le précédent record dans le pays était détenu par la PlayStation Portable il y a bien des années.Maintenant que le lancement est passé, reste à savoir si le succès perdurera jusqu’à la fin de l’année fiscale où, pour rappel, Nintendo espère vendre 15 millions de Nintendo Switch 2.Source : Nintendo Japon