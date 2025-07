La LEGO Game Boy se dévoile !

LEGO Game Boy Trailer - Now you're playing with Brick Power Retrouvez la vidéo sur YouTube

Annoncée il y a quelques mois, sans aucun visuel, la LEGO Game Boy a été présentée cette nuit en détail par LEGO. En effet, cette Game Boy constituée des célèbres briques de construction aura 421 pièces et sera proposée à 59,99€ ce qui peut paraître un poil élevé au regard du nombre de pièces.La LEGO Game Boy sera à l’échelle 1:1 avec la possibilité d’appuyer sur les boutons comme une authentique Game Boy. Un port cartouche sera également de la partie et vous pourrez y insérer deux cartouches que vous aurez alors construites avec des écrans lenticulaires pour donner l’impression que les jeux suivants sont réellement sur la console : Super Mario Land et The Legend of Zelda: Link’s Awakening.La LEGO Game Boy est une nouvelle collaboration entre LEGO et Nintendo, elle sera disponible le 1er octobre.Allez-vous vous procurer cette Game Boy en LEGO ?