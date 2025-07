Dès à présent disponible sur Nintendo Switch et smartphone : Pokémon Friends

Pokémon Friends : des casse-têtes rigolos et des peluches à gogo ! Retrouvez la vidéo sur YouTube

Paru quelques minutes avant le Pokémon Presents sur l’App Store d’iOS, Pokémon Friends est un tout nouveau jeu de casse-tête dans l’univers Pokémon disponible dès aujourd’hui sur Nintendo Switch et les smartphones iOS et Android.Disponible à 9,99€ en édition standard sur Nintendo Switch, Pokémon Friends vous proposera de réaliser de multiples casse-têtes à la manière de ce qu’on pouvait voir dans des jeux comme Cérébrale Académie. Une fois ces casse-têtes réalisés, vous pourrez obtenir du fil qui vous permettra de réaliser des peluches Pokémon que vous pourrez apporter à certains habitants du jeu. L’objectif est, comme tout bon Pokémon qui se respecte, de collectionner toutes les peluches Pokémon. Une version à 39,99€ est également disponible et ajoute de nombreux casse-têtes, peluches Pokémon et meubles.Tandis que sur smartphone, le jeu est disponible en Free To Play mais vous ne pourrez jouer qu’une seule fois par jour sauf si vous passez à la caisse avec des achats intégrés.Pokémon Friends est disponible dès maintenant sur Nintendo Switch et smartphone.