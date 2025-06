Monument Valley 3 dévoile sa date de sortie

Monument Valley 3 | Launch Trailer | Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nous étions toujours en attente d'une date précise de sortie pour le troisième épisode de Monument Valley, chef d'œuvre onirique ayant reçu un grand succès sur mobile. Le Nintendo Direct du 27 mars 2025 a dévoilé la sortie de ce superbe triptyque en annonçant la sortie des deux premiers épisodes au 15 avril. Nous avons désormais la date de sortie du 3e volet qui sera disponible à partir du 22 juillet 2025.Dans Monument Valley 3, vous incarnerez Noor dans sa quête à travers une série d’illusions stupéfiantes et d’énigmes atmosphériques. Parviendrez-vous à percer les secrets de ce monde mystérieux et à découvrir la signification de la Lumière sacrée ?Le jeu reste dans la même veine que les deux premiers épisodes à savoir des puzzles harmonieux demandant une sacrée dose de réflexion. Un jeu dans la veine de Captain Toad mais avec une direction artistique à l'extrême opposé comme vous pouvez le constater dans le trailer ci-dessous :L'été sera très mouvementé pour les possesseurs de la Nintendo Switch 2 avec la sortie de Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 le 11 juillet suivi de près du titre phare Donkey Kong Bananza au 17 juillet 2025. Deux jours seulement après la sortie de Monument Valley, nous pourrons découvrir ou redécouvrir le Super Mario Party Jamboree agrémenté de sa Jamboree TV.Du coté des nouveautés, nous aurons l'étonnant Drag X Drive qui risque de faire chauffer vos joycons en mode souris ! Quelle belle façon de conclure cet été en beauté avec la ressortie du meilleur jeux Kirby de ces dernières années, Kirby et le Monde Oublié accompagné d'une nouvelle histoire intitulée le Pays des étoiles filantesAlors n’oubliez pas d’emporter votre Nintendo Switch 2 cet été dans vos bagages !