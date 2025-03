[Nintendo Direct] La trilogie Monument Valley arrive sur Nintendo Switch

Monument Valley - Nintendo Direct 3.27.2025 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Les amateurs de puzzles poétiques et de mondes envoûtants ont rendez-vous ce printemps sur Nintendo Switch. Annoncée lors du Nintendo Direct du 27 mars 2025 , la série Monument Valley débarque enfin sur la console de Nintendo avec les deux premiers épisodes dès le 15 avril, suivis par un troisième opus inédit prévu pour cet été.Sortis initialement sur mobile, Monument Valley et Monument Valley 2 proposeront une expérience complète, regroupant tous leurs contenus additionnels et chapitres spéciaux. La preuve en vidéo grâce à Nintendo of America :Dans ces deux jeux, on guide un personnage à travers des environnements isométriques inspirés par les illusions d'optique de l’artiste Escher. Chaque niveau est comme une sculpture interactive à manipuler pour ouvrir le chemin, dans une ambiance sonore apaisante et une direction artistique inimitable.La grande surprise du Direct vient de l’annonce de Monument Valley 3, un épisode inédit qui fera ses débuts sur Switch. Il introduira de nouveaux mécanismes de navigation dynamiques et des zones ouvertes à explorer, avec notamment de vastes étendues maritimes paisibles qui promettent une évolution notable dans la formule.Les précommandes de Monument Valley et Monument Valley 2 ont déjà ouvert, dans la journée, sur l’eShop. Quels souvenirs gardez-vous de vos premières escapades dans Monument Valley ? Partagez-les avec nous en commentaire, ou sur notre serveur Discord Source : Nintendo Direct du 27 mars 2025