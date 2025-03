[Nintendo Direct ] MARVEL Cosmic Invasion, le beat-'em up galactique !

Prenez la formule de Shredder’s Revenge, saupoudrez de gros clins d’œil au jeu Marvel Vs Capcom, et vous avez une bonne idée de ce Marvel Cosmic Invasion. Annihilus, le vilain cosmique de la Zone Négative, lance ses sbires sur la Terre et notre vaillante équipe de super-héros va devoir les affronter et les bouter hors de notre atmosphère. De New York au fin fond de la Zone Négative, vous pourrez choisir parmi l’un des 15 héros Marvel, dont seuls quelques protagonistes ont été dévoilés : Spider-Man, Venom, plusieurs X-Men comme Nova, Tornade et Wolverine, et Captain America.



A vous les combos et autres coups spéciaux, ainsi que le « Cosmic Swap », une mécanique de jeu par équipes qui permet de choisir deux héros à chaque niveau et de passer instantanément de l'un à l'autre. Optez ainsi pour les meilleurs associations afin d’optimiser votre puissance. Une dimension tactique bien venue pour un titre qui s’annonce très agréable à jouer à plusieurs, puisqu’il sera possible de jouer jusqu’à 4 joueurs simultanément en local et en ligne, le système s’adaptant au niveau de chacun. Il est indiqué que le jeu vous permettra de vous battre contre ou avec vos amis, avec des modes coopératifs en ligne et en écran partagé, y compris le multijoueur Cross-plateforme, ce dernier point restant à vérifier pour la version Switch.



Une bonne dose de plaisir rétro dans l’univers Marvel, devant arriver au cours de l’année 2025. Le titre sortira également sur PC, PS4, PS5 et Xbox et devrait être compatible avec la Switch 2.