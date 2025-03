[Nintendo Direct] Patapon 1+2 Replay débarque tambour battant sur Switch le 11 juillet

[Français] PATAPON 1+2 REPLAY - Announcement Trailer Retrouvez la vidéo sur YouTube

Après leur passage remarqué sur PSP, les Patapons s’apprêtent à faire leur retour tambour battant sur Nintendo Switch. Annoncé lors du Nintendo Direct du 27 mars 2025 , Patapon 1+2 Replay réunira dans une version remastérisée les deux premiers épisodes de cette série de jeux de rythme et de stratégie à défilement horizontal. Rendez-vous est pris pour le 11 juillet 2025.Dans Patapon, le joueur incarne le « Mighty One », divinité de guerre qui dirige une armée de petites créatures tribales au son du tambour. Chaque commande – attaquer, avancer, défendre – est associée à une combinaison rythmique précise. La coordination et le sens du tempo sont donc essentiels pour progresser vers Earthend, la terre promise.Patapon 1+2 Replay conserve tout ce qui faisait le sel des versions originales tout en ajoutant trois niveaux de difficulté, un affichage permanent des ordres et un ajustement du tempo pour rendre l’expérience plus accessible. Les joueurs composeront leur bataillon en combinant les forces de différentes classes comme les Tatepons, protecteurs au bouclier, ou les Yumipons, archers hors pair, parmi plus de 400 armes et équipements à débloquer.Ce retour des Patapons s’annonce comme une belle promesse pour l’été sur Switch, à la fois pour les nostalgiques de la version PSP et pour ceux qui découvriront l’univers musical de cette série culte.Avez-vous déjà vécu l’aventure rythmée des Patapons ? Ou comptez-vous la découvrir cet été ? Dites-le-nous en commentaire ou sur notre serveur Discord Source : Communiqué de presse