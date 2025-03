[Nintendo Direct] Dragon Quest I & II HD-2D Remake se précise sur Nintendo Switch

DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake - Teaser Retrouvez la vidéo sur YouTube

Prévue pour une sortie en 2025 sur Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC, la collection Dragon Quest I & II HD-2D Remake permettra aux joueurs de redécouvrir les aventures fondatrices de la trilogie d'Elric avec une esthétique HD-2D modernisée. ​Ces remakes font suite à Dragon Quest III HD-2D Remake, sorti en 2024, qui a rencontré un succès notable en devenant le jeu le plus vendu de l'année au Japon après seulement une semaine. Avec cette nouvelle compilation, les joueurs pourront ainsi compléter la trilogie d'Elric et vivre l'intégralité de cette épopée légendaire.​Le style graphique HD-2D, développé par la Team Asano de Square Enix, combine des personnages en pixel art avec des environnements en 3D, offrant une expérience visuelle à la fois nostalgique et contemporaine. Cette approche a déjà été saluée pour sa capacité à revitaliser des classiques du jeu vidéo, comme en témoigne le succès de Dragon Quest III HD-2D Remake. ​Bien que la date de sortie précise n'ait pas encore été annoncée, l'attente est grande parmi les fans de la série. En attendant, ceux qui souhaitent se replonger dans l'univers de la trilogie d'Elric peuvent déjà se procurer Dragon Quest III HD-2D Remake, toujours disponible sur les mêmes plateformes et qu'on avait particulièrement aimé sur PN dans notre test qui lui a attribué la note de 19/20 .​Pour vous faire une idée plus précise de ce qui vous attend, voici la bande-annonce officielle de Dragon Quest I & II HD-2D Remake :On a aussi quelques images du jeu :Source : Communiqué de presse