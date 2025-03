[Nintendo Direct] SaGa Frontier 2 Remastered débarque aujourd'hui sur Nintendo Switch

SaGa Frontier 2 Remastered | Bande-annonce de lancement Retrouvez la vidéo sur YouTube

Présenté de manière opportune et opportuniste lors du Nintendo Direct du 27 mars 2025 , SaGa Frontier 2 Remastered est désormais disponible sur Nintendo Switch. Ce remaster du classique RPG de 1999 offre aux joueurs l'opportunité de replonger dans les récits entrelacés de Gustave XIII, un héritier royal en quête de pouvoir, et de Wil Knights, un jeune aventurier confronté à une menace mystérieuse pesant sur le monde.​Voici la bande-annonce de lancement du jeu :Le jeu bénéficie de graphismes en HD qui subliment son esthétique aquarelle originale. Les sprites des personnages ont été affinés pour les résolutions modernes, et une interface utilisateur repensée facilite une expérience de jeu plus intuitive. De nouveaux contenus narratifs, supervisés par Akitoshi Kawazu, créateur de la franchise, viennent enrichir l'histoire originale..Parmi les améliorations de gameplay, on note l'ajout de la fonctionnalité "Parameter Inheritance", de contenus post-fin de jeu et d'un mode New Game+, histoire de permettre aux fans de revenir encore et encore sur le jeu. Ajoutons à tout cela l'ajout du mini-jeu d'excavation "Dig! Dig! Digger", initialement conçu pour la PocketStation et jusqu'alors inédit en Occident, désormais inclus dans cette version remastérisée.​SaGa Frontier 2 Remastered est disponible dès maintenant en téléchargement sur le Nintendo eShop. Les fans de RPG et les nostalgiques de l'ère PlayStation y trouveront une occasion idéale de (re)découvrir ce titre emblématique.​Source : Communiqué de presse