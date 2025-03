[Nintendo Direct] Gradius Origins viendra tester votre maîtrise des shoot'em ups sur Switch le 7 août 2025

GRADIUS ORIGINS | Announcement Trailer Retrouvez la vidéo sur YouTube

Galerie images















Cette compilation inclut les jeux suivants : Gradius, Gradius II, Gradius III, Salamander, Salamander II et Life Force, chacun présenté dans plusieurs versions régionales. On soulignera l'ajout de Salamander III, un tout nouvel opus, qui marque le retour de la franchise après près de... trois décennies d'absence. ​Voici la bande-annonce de révélation du jeu :Les joueurs pourront profiter de fonctionnalités modernes telles que la possibilité de rembobiner l'action, des sauvegardes rapides, une détection des collisions ajustable et des classements en ligne pour comparer leurs scores avec ceux du monde entier. ​Les précommandes numériques de Gradius Origins sont disponibles dès aujourd'hui sur le Nintendo eShop. ​Pour un aperçu visuel de cette collection, vous pouvez consulter la galerie d'images ci-dessous :Les images du tout premier Gradius sur NES nous rappellent une lointaine jeunesse, découvrant alors la vertu de ce qui deviendra le célèbre Konami code : haut haut bas bas gauche droite gauche droite puis B et A ! Des ennemis retors, une progression parfois au millimètre, et des musiques de fou pour l'époque : il est fort probable qu'on craque le 7 août prochain, en pleine crise de nostalgie, pour redécouvrir ces grands classiques et surtout découvrir le nouveau Salamander III annoncé comme bonus ultime de cette compilation.Source : Communiqué de presse