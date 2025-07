Donkey Kong Bananza : la mise à jour 1.1.0 débloque GameShare dès maintenant

Quand et comment installer cette mise à jour

Donkey Kong Bananza accueille aujourd’hui la version 1.1.0, disponible donc pour le lancement du jeu qui officiellement aura lieu demain, même si on sait que parmi nos lecteurs beaucoup ont déjà eu la chance de recevoir leur précieux exemplaire.Cette mise à jour permet d’utiliser le service GameShare, que ce soit en local avec des personnes à proximité ou via GameChat, simplement via le menu «Jouer avec deux personnes ». Outre cette nouveauté, plusieurs bugs ont été corrigés pour améliorer l’expérience de jeu, ce qui ne surprendra personne.La version 1.1.0 est donc sortie ce 16 juillet 2025, quelques heures avant le lancement mondial prévu ce jeudi donc, mais nombreux sont ceux qui parcourent les strates de ce monde étrange depuis quelques heures déjà !La principale amélioration avec cette version est sans doute l’ajout de deux options GameShare :Ainsi, un joueur équipé de la version Switch 2 peut inviter un ami possédant une Switch standard ou une Switch 2 à rejoindre sa partie via le réseau, que ce soit par une connexion locale ou en ligne. C'est une superbe façon de partager l’aventure avec Pauline, en coop, sans double achat, même si on est à des centaines de kilomètres de son coéquipier.Comme souvent avec les mises à jour à la sortie, plusieurs bugs divers ont été corrigés afin d’améliorer la stabilité et la fluidité du jeu. Les notes de version sont évasives, mais tout ce qui permet d’éviter les accros techniques est bienvenu.Nous avons publié notre test aujourd’hui et avons donné à DKB la note de 19/20.Voici un extrait qui en dit long sur l'intérêt que Shishi a porté au jeu dans son test :Ce score vient s’ajouter à l’accueil globalement très positif, avec une moyenne de 90 sur Metacritic . On semble avoir un banger avec ce nouveau jeu de plateforme, un sérieux concurrent pour le titre convoité de Game of the Year, peut-être, même si l'année est loin d'être finie, notamment sur Switch 2 !Avec le GameShare accessible, des corrections bienvenues et notre note quasi parfaite, cette mise à jour renforce l’élan positif autour du lancement de Donkey Kong Bananza. Si vous prévoyez de jouer à deux, en local ou via GameChat, l’installation de cette version 1.1.0 est tout simplement impérative.Pour consulter les infos officielles sur ce patch : notes de la version 1.1.0 (en japonais).Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord ... ou procéder au téléchargement de cette mise à jour dès que vous avez votre précieux exemplaire de Donkey Kong Bananza à disposition !Sources : Nintendo via NintendoLife