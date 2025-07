Drag x Drive : Nintendo propose un “Global Jam” exclusif aux abonnés Switch Online

Nintendo organisera en exclusivité pour les abonnés Nintendo Switch Online un Global Jam sur #DragXDrive les 9 et 10 août prochains, sur des créneaux de 4 heures, pour tester son jeu de basket‑fauteuil qui se jouera en mode souris.



Un essai avant la sortie officielle

Nintendo a dévoilé aujourd’hui un événement inédit autour de Drag x Drive, son nouveau titre de basketball en fauteuil roulant sur Nintendo Switch 2. Baptisée Drag x Drive: Global Jam, cette opération donnera aux joueurs un avant-goût du jeu via trois sessions réparties sur deux jours, exclusivement réservées aux abonnés Nintendo Switch OnlineLes créneaux proposés sont :- 9 août de 12 à 16h- 10 août de 2 à 6h- 10 août de 18 à 22hDurant ces sessions de 4 heures, les participants pourront suivre un tutoriel sur le contrôle souris des Joy‑Con 2 et s’affronter en matchs 3 contre 3 en ligne, avec la possibilité de jouer entre amis.Ce Global Jam constitue un accès anticipé super important avant la sortie complète du jeu, prévue le 14 août 2025, uniquement en version numérique, à 19,99€. Ce test grandeur nature est une bonne occasion non seulement pour les joueurs d'essayer le titre, mais aussi pour Nintendo de tester ses serveurs en conditions réelles.On n'ira pas jusqu'à dire que Nintendo va corriger des choses en termes de gameplay sur la base du ressenti des joueurs à moins d'une semaine de la sortie du jeu, le but est surtout de créer un peu de hype autour du jeu à quelques jours de sa sortie.Drag x Drive mise sur le nouveau mode “souris” des Joy‑Con 2 : les contrôles exigent de glisser chaque Joy‑Con sur une surface plate, simulant le mouvement des roues d’un fauteuil roulant. Drag x Drive sortira le 14 août 2025 sur eShop Switch 2 exclusivement Vous pouvez réagir en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord Sources : Nintendo Everything