[Nintendo Direct] Tamagotchi Plaza ouvre ses portes le 27 juin sur Switch

[Français] Tamagotchi Plaza - Announcement Trailer Retrouvez la vidéo sur YouTube

Les Tamagotchis s’apprêtent à faire leur grand retour sur Nintendo Switch ! Annoncé lors du Nintendo Direct du 27 mars 2025 , Tamagotchi Plaza sera disponible le 27 juin 2025, avec une formule pensée pour les fans de gestion, de mini-jeux et de nostalgie.Voici la bande-annonce officielle concernant l'arrivée de ce nouveau jeu :Dans ce nouveau jeu de la série Tamagotchi Connection: Corner Shop, le joueur sera chargé d’aider le prince Tamahiko à préparer la ville de Tamahiko pour accueillir un grand festival proclamé par le roi Gotchi. Et pour cela, il faudra mettre la main à la pâte en gérant pas moins de 12 boutiques situées sur la place centrale.Entre salon de thé, pâtisserie, cabinet dentaire ou encore opticien, chaque commerce cache un mini-jeu qui permettra d’améliorer sa réputation et d’attirer plus de 100 Tamagotchis aux besoins divers.Le jeu ne s’arrête pas là : certaines boutiques offriront un mode coopératif local, avec la possibilité de jouer à deux sur la même console. Et si vous possédez un Tamagotchi Uni, vous pourrez le connecter pour débloquer des objets exclusifs dans le jeu.Avec sa direction artistique colorée et son gameplay accessible, Tamagotchi Plaza s’annonce comme un jeu parfait pour toute la famille, à savourer dès cet été sur Switch. Vous comptez aider à organiser le festival Tamagotchi ? Dites-nous tout en commentaire ci-dessous, ou sur notre serveur Discord Source : Communiqué de presse